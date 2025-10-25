快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

新店錦秀路社區擋土牆3年前曾崩裂 侯友宜：長期監測控及時撤離

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜上午前往新店秀山路視察擋土牆崩落情形。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜上午前往新店秀山路視察擋土牆崩落情形。圖／新北市府提供

新北市新店區錦秀路兩處社區旁擋土牆昨日坍塌，市府緊急撤離40戶108人，該擋土牆曾在2022年10月因為連續大雨崩裂，新北市長侯友宜表示，該處擋土牆是市府長期監控區域，由於這兩天保護度已達一個程度，直接派員進駐隨時掌握這個狀況，才能夠迅速把民眾撤離出來。

侯友宜說，這兩三天因豪大雨，市府早在兩天前就已經示警，並與第三方前來現場監控，因為發現擋土牆有變化，在昨天晚上就緊急撤離40戶，才讓今天擋土牆傾斜過程，沒有任何人員傷亡。

侯友宜說，目前市府持續監測，範圍都在應變中心掌控當中，未來還會繼續來面對擋土牆這一部分做好維修、維護跟搶救，讓災害減損到最少。

對於民眾反應沒有收到撤離通知，侯友宜說，昨天晚上連夜就已啟動所有住戶撤離，結構技師們目前全都在現場，監測過程完整且隨時可以採取應變措施，未來復原工作，會做好詳細的規畫。

根據市府過去新聞資料，新店區錦秀路兩處社區擋土牆，市府在2020年就已協助社區安裝監測儀器，2022年發生擋土牆崩裂情形，市府也以水泥砂漿填補裂縫及鋪蓋帆布防止裂縫持續擴大，當初認為，擋土牆會有崩裂，主因是上方地面道路沉陷，導致原排水系統疑似破壞，雨水滲入地下嚴重加劇。

新北新店區錦秀路49巷內社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人。記者胡經周／攝影
新北新店區錦秀路49巷內社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人。記者胡經周／攝影
新北市長侯友宜上午前往新店秀山路視察擋土牆崩落情形。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜上午前往新店秀山路視察擋土牆崩落情形。圖／新北市府提供

侯友宜

延伸閱讀

恐繼續滑動！新店錦秀路社區擋土牆崩落急撤居民 侯友宜上午勘災

新北義消授旗暨企業義消成軍 參加11月全國義勇消防人員體技能交流賽

台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」

新北應對非洲豬瘟疫情 侯友宜：全面消毒、嚴格稽查、守住食品安全

相關新聞

新店錦秀路社區擋土牆3年前曾崩裂 侯友宜：長期監測控及時撤離

新北市新店區錦秀路兩處社區旁擋土牆昨日坍塌，市府緊急撤離40戶108人，該擋土牆曾在2022年10月因為連續大雨崩裂，新...

大雨新店社區擋土牆坍塌緊急搶救 土木技師：後續修復需從長計議

連日大雨，新北市新店錦秀路社區擋土牆坍塌，市府緊急撤離40戶108人，新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，目前建議工務局...

新店錦秀路社區擋土牆崩落 居民質疑擋土牆太薄

新北大雨持續，24日晚間8時許，新店錦秀路49巷內碧瑤錦鏽社區兩處擋土牆崩裂滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人，目前已拉...

恐繼續滑動！新店錦秀路社區擋土牆崩落急撤居民 侯友宜上午勘災

新北大雨持續，24日晚間8時許，新店錦秀路49巷內碧瑤錦鏽社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人，目前已拉設封鎖線...

大雨新店社區擋土牆土石今早滑落損2車 幸昨夜已撤離40戶近百人

連日降雨不斷，新北市新店區1處社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。新北市政府工務局預計今天上午10時會同施...

新北老街如骨牌走入寒冬？這老街被點名插管治療中

大環境景氣差，新北多條老街如骨牌效應般進入寒冬？連假期間烏來老街多數店家晚間7點已熄燈，鶯歌老街店家做二休五，新莊老街遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。