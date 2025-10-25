新店錦秀路社區擋土牆3年前曾崩裂 侯友宜：長期監測控及時撤離

新北市新店區錦秀路兩處社區旁擋土牆昨日坍塌，市府緊急撤離40戶108人，該擋土牆曾在2022年10月因為連續大雨崩裂，新北市長侯友宜表示，該處擋土牆是市府長期監控區域，由於這兩天保護度已達一個程度，直接派員進駐隨時掌握這個狀況，才能夠迅速把民眾撤離出來。

侯友宜說，這兩三天因豪大雨，市府早在兩天前就已經示警，並與第三方前來現場監控，因為發現擋土牆有變化，在昨天晚上就緊急撤離40戶，才讓今天擋土牆傾斜過程，沒有任何人員傷亡。

侯友宜說，目前市府持續監測，範圍都在應變中心掌控當中，未來還會繼續來面對擋土牆這一部分做好維修、維護跟搶救，讓災害減損到最少。

對於民眾反應沒有收到撤離通知，侯友宜說，昨天晚上連夜就已啟動所有住戶撤離，結構技師們目前全都在現場，監測過程完整且隨時可以採取應變措施，未來復原工作，會做好詳細的規畫。