大雨新店社區擋土牆坍塌緊急搶救 土木技師：後續修復需從長計議

連日大雨，新北市新店錦秀路社區擋土牆坍塌，市府緊急撤離40戶108人，新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，目前建議工務局先帆布遮蓋邊坡避免雨水繼續滲入，後續將從坡腳堆置重物避免土牆繼續滑動，並從上方減重移除重物，後續修復因是私人產權，還要從長計議。

丘達昌指出，現在第一步就是要避免雨水繼續滲入，目前要盡快採取帆布遮蓋，避免重量加劇，讓擋土牆持續位移或攤滑；之後要在坡腳底下堆置混凝塊等重物，避免持續滑動，不過巷弄狹窄，進出動線會是需要考慮的因素。

最後就要從高處把重物移除，擋土牆上方也有住戶，目前也都已經預防性撤離，也會視情況擴大範圍，確保民眾安全。