聽新聞
0:00 / 0:00
大雨新店社區擋土牆坍塌緊急搶救 土木技師：後續修復需從長計議
連日大雨，新北市新店錦秀路社區擋土牆坍塌，市府緊急撤離40戶108人，新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，目前建議工務局先帆布遮蓋邊坡避免雨水繼續滲入，後續將從坡腳堆置重物避免土牆繼續滑動，並從上方減重移除重物，後續修復因是私人產權，還要從長計議。
丘達昌指出，現在第一步就是要避免雨水繼續滲入，目前要盡快採取帆布遮蓋，避免重量加劇，讓擋土牆持續位移或攤滑；之後要在坡腳底下堆置混凝塊等重物，避免持續滑動，不過巷弄狹窄，進出動線會是需要考慮的因素。
最後就要從高處把重物移除，擋土牆上方也有住戶，目前也都已經預防性撤離，也會視情況擴大範圍，確保民眾安全。
丘達昌說，目前緊急措施就是先確保安全，後續修復因為牽涉民眾私有產權，需要跟地方住戶一起從長計議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言