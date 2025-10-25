快訊

大雨新店社區擋土牆坍塌緊急搶救 土木技師：後續修復需從長計議

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北新店區錦秀路49巷內社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人。記者胡經周／攝影
新北新店區錦秀路49巷內社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人。記者胡經周／攝影

連日大雨，新北市新店錦秀路社區擋土牆坍塌，市府緊急撤離40戶108人，新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，目前建議工務局先帆布遮蓋邊坡避免雨水繼續滲入，後續將從坡腳堆置重物避免土牆繼續滑動，並從上方減重移除重物，後續修復因是私人產權，還要從長計議。

丘達昌指出，現在第一步就是要避免雨水繼續滲入，目前要盡快採取帆布遮蓋，避免重量加劇，讓擋土牆持續位移或攤滑；之後要在坡腳底下堆置混凝塊等重物，避免持續滑動，不過巷弄狹窄，進出動線會是需要考慮的因素。

最後就要從高處把重物移除，擋土牆上方也有住戶，目前也都已經預防性撤離，也會視情況擴大範圍，確保民眾安全。

丘達昌說，目前緊急措施就是先確保安全，後續修復因為牽涉民眾私有產權，需要跟地方住戶一起從長計議。

新北新店區錦秀路49巷內社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人，當地居民表示，擋土牆只有4寸，質疑建商偷工減料。記者胡經周／攝影
新北新店區錦秀路49巷內社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人，當地居民表示，擋土牆只有4寸，質疑建商偷工減料。記者胡經周／攝影
新北新店區錦秀路49巷內社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人，當地居民表示，擋土牆只有4寸，質疑建商偷工減料。記者胡經周／攝影
新北新店區錦秀路49巷內社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人，當地居民表示，擋土牆只有4寸，質疑建商偷工減料。記者胡經周／攝影

