影／新店錦秀路社區擋土牆垮下來撤離百人 住戶嘆有家歸不得

連日降雨不斷，新北市新店區錦秀路碧瑤錦繡社區旁擋土牆土石滑落，市府連夜疏散撤離40戶100餘人，就住在坍塌擋土牆隔壁五樓住戶陳姓男子驚恐表示，昨天下午邊坡就有一些土塊崩落，下午泥流湧出，他緊急撤離到附近旅館居住，慢性疾病的藥物都沒有帶，希望政府單位協助住戶返家取物，別讓他們有家歸不得。

昨晚發生擋土牆崩落後，24日晚間錦秀路57巷、49巷共計疏散40戶99人，25日上午發現一名57歲住戶受困，消防人員到場協助脫困，目前總計撤離108人。記者現場直擊，位於57巷邊坡的7號公寓已被擋土牆壓上，牆面出現破裂情形，結構恐有受損疑慮。

陳姓男子說，從上周下雨下到現在，昨天晚上就有看到擋土牆有東西掉下來，牆壁也有裂開，記得前幾年擋土牆也有發生裂縫，工務單位有來檢測，但後續怎麼修復？都沒有聽到進一步消息。

陳男說，他在這邊住了30幾年，好不容易有一個安居住所，沒想到一夜就有家歸不得，陳男的看護也焦急說，他心臟病與糖尿病藥物都來不及拿，希望警方能夠協助他們回家取物。