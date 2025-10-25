聽新聞
新店錦秀路社區擋土牆崩落 居民質疑擋土牆太薄
新北大雨持續，24日晚間8時許，新店錦秀路49巷內碧瑤錦鏽社區兩處擋土牆崩裂滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人，目前已拉設封鎖線管制，後續由區公所、員警及里長處理。
據當地居民表示，擋土牆只有4寸，「根本是紙糊的」，質疑建商偷工減料。由錦秀社區往碧瑤社區方向看，擋土牆排水孔幾乎沒有排水，現況擋土牆後方承受較大壓力，現況上方擋土牆已有破壞滑動。已預防性撤離49巷5號、7號、6號、8號及57巷5號、7號、4號、2號建築物範圍住戶。
