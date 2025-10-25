恐繼續滑動！新店錦秀路社區擋土牆崩落急撤居民 侯友宜上午勘災

新北大雨持續，24日晚間8時許，新店錦秀路49巷內碧瑤錦鏽社區擋土牆滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人，目前已拉設封鎖線管制，後續由區公所、員警及里長處理。新北市長侯友宜也預計上午10時前往勘災。

據現場會勘結論，上邊坡90巷12號-11巷78號擋土牆鄰碧瑤錦鏽社區的擋土牆，根據自動化監測數據有顯著加劇，上邊坡經過現勘距離擋土牆1米至4米範圍有明顯的沉陷、開裂，可研判擋土牆回填區有明顯滑動。

由錦秀社區往碧瑤社區方向看，擋土牆排水孔幾乎沒有排水，現況擋土牆後方承受較大壓力，現況上方擋土牆已有破壞滑動。已預防性撤離49巷5號、7號、6號、8號及57巷5號、7號、4號、2號建築物範圍住戶。