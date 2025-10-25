聽新聞
0:00 / 0:00
大雨新店社區擋土牆土石今早滑落損2車 幸昨夜已撤離40戶近百人
連日降雨不斷，新北市新店區1處社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。新北市政府工務局預計今天上午10時會同施工廠商、新店區公所及結構技師到場研議相關後續處置事宜。
新北市消防局及警方昨天晚上獲報，新店區錦秀路49巷8號附近發生些許土石滑落情況，由於連日降雨不斷，警方昨晚8時起配合新店區公所先行提前進行人員疏散撤離，經統計現場應撤離40戶99人，實際撤離91人，其中76人依親、15人收容、不願撤離8 人，而收容人數15人中，有11人搭接駁車前往中和區美芙旅館設置的收容處所，另4人自行前往。
昨晚新北市工務局相關單位漏夜監控，今天上午6時48分社區擋土牆土石大量滑落，所幸昨晚已提前達成預防性撤離，未造成人員受傷，僅有2輛機車受損，崩落現場已設置災害管制線。
目前初步目視新店區錦秀路49巷8號1樓外觀毀損，並無人員傷亡，新北市工務局將在今天上午10時會同施工廠商、新店區公所及結構技師到場研議後續相關處置事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言