大雨新店社區擋土牆土石今早滑落損2車 幸昨夜已撤離40戶近百人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
連日降雨不斷，新北市新店區錦秀路社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。記者王長鼎／翻攝
連日降雨不斷，新北市新店區錦秀路社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。記者王長鼎／翻攝

連日降雨不斷，新北市新店區1處社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。新北市政府工務局預計今天上午10時會同施工廠商、新店區公所及結構技師到場研議相關後續處置事宜。

新北市消防局及警方昨天晚上獲報，新店區錦秀路49巷8號附近發生些許土石滑落情況，由於連日降雨不斷，警方昨晚8時起配合新店區公所先行提前進行人員疏散撤離，經統計現場應撤離40戶99人，實際撤離91人，其中76人依親、15人收容、不願撤離8 人，而收容人數15人中，有11人搭接駁車前往中和區美芙旅館設置的收容處所，另4人自行前往。

昨晚新北市工務局相關單位漏夜監控，今天上午6時48分社區擋土牆土石大量滑落，所幸昨晚已提前達成預防性撤離，未造成人員受傷，僅有2輛機車受損，崩落現場已設置災害管制線。

目前初步目視新店區錦秀路49巷8號1樓外觀毀損，並無人員傷亡，新北市工務局將在今天上午10時會同施工廠商、新店區公所及結構技師到場研議後續相關處置事宜。

連日降雨不斷，新北市新店區錦秀路社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。記者王長鼎／翻攝
連日降雨不斷，新北市新店區錦秀路社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。記者王長鼎／翻攝
連日降雨不斷，新北市新店區錦秀路社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。記者王長鼎／翻攝
連日降雨不斷，新北市新店區錦秀路社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。記者王長鼎／翻攝

相關新聞

大雨新店社區擋土牆土石今早滑落損2車 幸昨夜已撤離40戶近百人

連日降雨不斷，新北市新店區1處社區擋土牆土石滑落，昨晚連夜疏散撤離40戶近百人。新北市政府工務局預計今天上午10時會同施...

新北老街如骨牌走入寒冬？這老街被點名插管治療中

大環境景氣差，新北多條老街如骨牌效應般進入寒冬？連假期間烏來老街多數店家晚間7點已熄燈，鶯歌老街店家做二休五，新莊老街遭...

老街錢潮不若以往商圈拚自救 退稅、導購、走秀、吟詩樣樣來

雖然知名老街對遊客仍有吸引力，但同質化現象愈來愈明顯，消費力下降是不爭事實。商家為挽救遊客只看不買或只試吃不買，紛紛展開...

新北鶯歌老街冷清 店家做二休五苦撐

大環境景氣差，新北多條老街如骨牌效應般進入寒冬，連假期間烏來老街多數店家晚間7點已熄燈，鶯歌老街店家做二休五，新莊老街遭...

新北老街同質化明顯 商家求變挽人氣

知名老街對遊客仍有吸引力，但同質化現象愈來愈明顯，導致消費力下降。商家為挽救遊客只看不買或只試吃不買，紛紛展開自救行動，...

北市安康平宅搬遷戶 憂住社宅有年限 恐流離失所

輕度精神障礙且經濟弱勢的黃姓女子住在北市安康平宅近20年，因平宅要改建成社宅被迫搬遷；像她這樣必須靠社宅棲身的經濟弱勢者...

