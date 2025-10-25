老街錢潮不若以往商圈拚自救 退稅、導購、走秀、吟詩樣樣來

雖然知名老街對遊客仍有吸引力，但同質化現象愈來愈明顯，消費力下降是不爭事實。商家為挽救遊客只看不買或只試吃不買，紛紛展開自救行動盼帶動業績，也有部分商圈發展協會猛辦各式體驗活動，藉此吸引人潮及買氣。

新北市商圈聯合會理事長林淑芳表示，像石碇商圈推深度小旅行，原本步道路線與老街距離遠，於是推出導購單服務，遊客搭乘接駁車時，就有導購單可圈選想買的商品，確認訂單後，志工提前向店家或小農訂貨，再把貨品放在老街集貨區，不僅滿足旅客購物需求，也大幅提升銷售效率，許多小農還未擺攤，導購單業績就已達標。

林淑芳說，老街絕不能像過去消極經營，沒有創意就像一攤死水，有擾動才能帶來人潮，今年已有10幾處商圈協會積極提案，努力發展自己商圈特色，如九份紅燈籠活動就與瑞芳串聯，深坑與石碇搭配遊程，讓旅客有不一樣的玩法。

市議員戴湘儀說，為擺脫新莊老街已死惡名，她與商圈發起「新莊百年風貌再造計畫」，透過每月一夜活動，就有機會讓民眾走進廟街，近來如廟街潮時尚走秀，及潮月新莊的封街烤肉活動，2天就創造6.8萬人次，市集約近百萬營業額，持續下去才有機會扭轉老街形象。

九份老街賣茶葉店家表示，眼看外國客消費力變差，推出退稅5%優惠增加誘因，確實吸引外國觀光客買單。