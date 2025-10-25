新北老街如骨牌走入寒冬? 這老街被點名插管治療中

大環境景氣差，新北多條老街如骨牌效應般進入寒冬？連假期間烏來老街多數店家晚間7點已熄燈，鶯歌老街店家做二休五，新莊老街遭戲稱只剩娃娃機的燈光。就連受觀光客青睞的九份及淡水老街「只有人潮沒錢潮」，攤商嘆只試吃不買，凸顯老街商圈遭遇嚴重骨牌效應衝擊。

因電影「悲情城市」爆紅的九份，長年吸引國內外旅客，記者實地走訪九份老街，確有許多店家設有日、韓、英語多語標示，但店家反映雖有遊客，但買氣下滑。疫情前有許多日韓客，消費力佳，但近年政府主打南向政策，東南亞觀光客增多。陳姓攤商直言，試吃客很多，願掏錢的少「有時三五成群吃完店一輪試吃品，一包也沒買」。

據觀光署統計，鶯歌老街2022年有67萬人次造訪，去年僅剩56萬。有店家表示，平常日遊客稀疏，只能做二休五。蔡姓遊客說，老街與疫情前熱鬧的景象差很多，她與家人是因辦活動才去，不過現在物價一直漲，老街賣的小吃單價也不低，1000元根本買不了什麼。

烏來風景區近3年遊客雖增加，但連假的烏來老街晚間7時許多數店家已關燈，人煙稀少，多數人僅去泡溫泉或踏青。

淡水老街陳姓業者表示，雖假日人潮較多，但平日冷冷清清，「以前一早人就滿了，現在要到下午才有客人。」遊客多數是拍照打卡，頂多買一瓶飲料就走，消費型態改變讓攤商壓力大，期盼政府想辦法讓遊客多停留消費，景氣才有機會回溫。

新北市議員鄭宇恩指出，淡水老街面臨觀光退燒挑戰，遊客停留時間短、消費力下滑，「雖然老字號店家還有吸引力，但同質化現象越來越明顯。」她呼籲市府應整合老街與漁人碼頭觀光資源，導入新主題活動、加強宣傳行銷，延長遊客停留時間，讓商圈再度繁榮。

被戲稱商圈已死的新莊老街也是業績慘滲，一度成為「娃娃機街」代名詞。在地議員戴湘儀說，老街一度苟延殘喘如面臨插管，但如今娃娃機店減少，數十間廟宇乘載百年文化與歷史，有故事的地方就能看到希望，只要協助商家轉型，還是可恢復商機。

新北市經發局表示，市府自2020年起推動「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商圈結合在地特色自主辦理行銷活動，今年有27個商圈獲補助，補助金450萬元，4年來的補助計畫也創造約4億多元商機，未來持續補助與輔導，推動商圈永續發展。