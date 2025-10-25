聽新聞
新北老街同質化明顯 商家求變挽人氣

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀王慧瑛／新北報導
新北九份老街的外國觀光客不少，但攤商反映雖有人潮，但買氣緊縮，還有店家推退稅服務，要吸引外國客上門消費。記者王慧瑛／攝影
新北九份老街的外國觀光客不少，但攤商反映雖有人潮，但買氣緊縮，還有店家推退稅服務，要吸引外國客上門消費。記者王慧瑛／攝影

知名老街對遊客仍有吸引力，但同質化現象愈來愈明顯，導致消費力下降。商家為挽救遊客只看不買或只試吃不買，紛紛展開自救行動，透過各式體驗活動吸引人潮及買氣。

新北市商圈聯合會理事長林淑芳表示，像石碇商圈推深度小旅行，原本步道路線與老街距離遙遠，店家生意差，於是推導購單服務，遊客搭乘接駁車時透過導購單圈選想買的商品，確認訂單後，志工提前向店家或小農訂貨，再把貨品放在老街集貨區，不僅滿足旅客購物需求，也大幅提升銷售業績，有些小農還未擺攤業績已達標。

林淑芳說，老街絕不能像過去那樣消極經營，沒有創意就像一灘死水，有擾動才能帶來人潮，今年已有10幾處商圈協會積極提案，努力發展自己商圈特色，如九份紅燈籠活動就與瑞芳串聯，深坑與石碇搭配遊程，讓旅客有不一樣的玩法。

市議員戴湘儀說，為擺脫新莊老街已死惡名，與商圈發起「新莊百年風貌再造計畫」，透過每月一夜活動，就有機會讓民眾走進廟街，近來如廟街潮時尚走秀，及潮月新莊的封街烤肉活動，2天創造6.8萬人次，市集約近百萬元營業額，持續下去才有機會扭轉老街形象。

九份老街賣茶葉店家老闆表示，眼看外國客消費力變差，推出退稅5%優惠增加誘因，確實吸引外國觀光客埋單。

新北經發局表示，鶯歌老街結合美術館與世壯運，推出「2025鶯歌陶神文化季」及「鶯歌嘉年華」等活動，讓市集業績上揚，深坑推出「黑白大廚體驗」與「深坑多福宴」行銷豆腐美食文化。另雙溪低碳商圈辦「雙溪牡丹茶花宴」導入雙溪吟詩走讀文化，帶領民眾感受小鎮詩意生活，成為當地特色活動，也成功吸引人潮。

老街 鶯歌 深坑 石碇 九份 瑞芳 戴湘儀

