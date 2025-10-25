新北鶯歌老街冷清 店家做二休五苦撐

大環境景氣差，新北多條老街如骨牌效應般進入寒冬，連假期間烏來老街多數店家晚間7點已熄燈，鶯歌老街店家做二休五，新莊老街遭戲稱只剩娃娃機的燈光，連受觀光客青睞的九份及淡水老街「只有人潮沒錢潮」，攤商嘆只試吃不買，凸顯老街商圈人氣走下坡的窘境。

九份因電影「悲情城市」暴紅，長年吸引國內外旅客，記者實地走訪九份老街，許多店家設有日、韓、英語多語標示，但店家反映雖有遊客，但買氣下滑。疫情前有許多日韓客，消費力佳，但近年政府主打南向政策，東南亞觀光客增多。陳姓攤商直言，試吃客很多，願掏錢的少「有時三五成群吃完店一輪試吃品，1包也沒買」。

據觀光署統計，鶯歌老街2022年有67萬人次造訪，去年僅剩56萬。有店家表示，平常日遊客稀疏，只能做2休5。蔡姓遊客說，老街與疫情前熱鬧的景象差很多，她與家人是因辦活動才去，不過現在物價一直漲，老街賣的小吃單價也不低，1千元根本買不了什麼。

淡水老街陳姓業者表示，假日人潮較多，但平日冷冷清清，「以前一早人就滿了，現在要到下午才有客人。」遊客多數是拍照打卡，頂多買1瓶飲料就走，消費型態改變讓攤商壓力大，期盼政府想辦法讓遊客多停留消費。

烏來風景區近3年訪客雖增加，但連假的烏來老街才晚間7點多，多數店家已關燈，人煙稀少，多數人僅去泡溫泉或踏青。

被戲稱商圈已死的新莊老街也是業績慘澹，一度淪為「娃娃機街」。在地議員戴湘儀說，老街苟延殘喘如面臨插管，如今娃娃機店已減少，當地數十家具百年文化的廟宇，是說故事的好地方，也是老街的希望，只要協助商家轉型，還是可恢復商機。

新北市經發局表示，市府持續推動「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵結合在地特色舉辦行銷活動，今年有27個商圈獲補助，4年來創造約4億多元商機，未來會持續補助與輔導，推動商圈永續發展。

景文科大旅遊管理系主任楊明賢說，重振老街商圈經濟，關鍵在整合資源讓遊客願意從老街一路玩到周遭景點，建議市府成立跨局處協調平台幫忙產業轉型、改善設施，推動整體行銷策略。