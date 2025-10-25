聽新聞
北市工地噪音、粉塵擾民 議員籲納管

聯合報／ 記者林佳彣江婉儀／連線報導
北市環保局積極推動智慧工地管理，噪音微型感測器偵測超標後，啟動警告訊息。圖／台北市環保局提供
新北前年10月1日起要求轄內新建、拆除工程應於申報施工計畫書時，提報監測及汙染防制設施，北市建築密集度高，卻未「強制納管」，議員批「佛系輔導」，要求比照新北。北市允諾，建管處將邀環保局共同研議可執行方式。 

新北2021年起，開始將環境汙染、勞工安全、建物施工品質等，納入友善工地評選條件，工務局表示，過往都是規模較大，或是比較有自我要求的建商，才會有汙染監測裝備，市府決定要求所有工地配合辦理。

工務局表示，推行之後，有助建商提升自我管理能力，相關陳情也降低，前年10月起，將汙染防治管理等措施，納入建案申報施工計畫時應落實辦理事項，打造低碳及友善的工作環境。

北市營建工地環境汙染陳情案去年5694件，今年至10月中旬4723件，議員侯漢廷指出，雖然數據下降，但噪音、粉塵仍是市民的惡夢，新北明訂工地空品與噪音感測器、隔音設備等，已提升至法定層級，但北市處於「佛系」輔導業者導入，欠缺強制力，「希望北市向新北學習」。

環保局表示，已訂定「智慧工地設置及連線指引」供營建工地裝設空品及噪音感測器，北市已有65處工地共裝143顆感測器；工地工程金額達2億元以上，除裝設感測器外，還須比照環評工地管制模式，將監測數據上傳至環保局平台。已請建管處參考，比照新北將該指引納入工地施工計畫書規範。

