地質疑慮高 基泰大直公辦都更難

北市前年9月發生基泰大直案鄰損案，東側、南側啟動公辦都更，但2案都流標，住戶表示，居民贊成都更比例非常高，無法置信會流標；議員直指是地質鬆軟等不確定因素，讓廠商望之卻步。市府允諾會檢測基地，讓外界放心，並持續訪商。

基泰大直案造成1棟26戶傾斜民宅夷為平地，東側與南側鄰地受損，共影響多達270戶、上千人，北市更新處辦理公辦都更，今年第2季上網招商，卻沒有廠商願意投標。

基泰大直基地用水泥填滿之後，雖暫時維穩，沒有工安疑慮，但是內部還埋有工務所、挖土機和連續壁支撐物等，受災戶擔心，周邊東側、南側的基地，鄰損恐仍會擴張，現在都更牛步，若遇上地震，恐有安全疑慮。

「都更案流標令人無法置信！」住區南側的住戶表示，都更整合非常迅速，居民贊成都更比例非常高，應該可讓廠商賺到合理的利潤，希望市府可以加把勁，促成這件都更案。

大直里長曹邦全指出，當地基地的地質狀況曾讓居民疑慮，包括26戶重災戶及東側、南側啟動公辦都更等住戶，都希望都更加快，且能夠同時進行，避免各自先後開工，增加施工擾鄰。

在地議員林珍羽分析，廠商望而卻步的原因，第一個是地質不確定因素高，這一塊地層鬆軟，地下水豐沛，後續的保固責任，沒有辦法評估，業者望之卻步，市府都發局和工務局的專業人才應匯集檢測，其他原因還有利潤薄及招商過於苛刻等現實問題，市府應以「災後特例」專案計畫執行。

都發局長簡瑟芳表示，市府會再訪商，也會了解廠商對這個基地疑慮，並調整招商條件，再來和住戶溝通。

都發局承諾在年底前討論出新的方向跟新方案，消除東、南側所有權人跟投資者的疑慮；工務局長黃一平答應與都發局對基地相關檢測，讓外界放心。