聽新聞
0:00 / 0:00

地質疑慮高 基泰大直公辦都更難

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市建案「基泰大直」前年9月施工不當，影響多達270戶，公辦都更卻卡關至今。本報資料照片
北市建案「基泰大直」前年9月施工不當，影響多達270戶，公辦都更卻卡關至今。本報資料照片

北市前年9月發生基泰大直案鄰損案，東側、南側啟動公辦都更，但2案都流標，住戶表示，居民贊成都更比例非常高，無法置信會流標；議員直指是地質鬆軟等不確定因素，讓廠商望之卻步。市府允諾會檢測基地，讓外界放心，並持續訪商。

基泰大直案造成1棟26戶傾斜民宅夷為平地，東側與南側鄰地受損，共影響多達270戶、上千人，北市更新處辦理公辦都更，今年第2季上網招商，卻沒有廠商願意投標。

基泰大直基地用水泥填滿之後，雖暫時維穩，沒有工安疑慮，但是內部還埋有工務所、挖土機和連續壁支撐物等，受災戶擔心，周邊東側、南側的基地，鄰損恐仍會擴張，現在都更牛步，若遇上地震，恐有安全疑慮。

「都更案流標令人無法置信！」住區南側的住戶表示，都更整合非常迅速，居民贊成都更比例非常高，應該可讓廠商賺到合理的利潤，希望市府可以加把勁，促成這件都更案。

大直里長曹邦全指出，當地基地的地質狀況曾讓居民疑慮，包括26戶重災戶及東側、南側啟動公辦都更等住戶，都希望都更加快，且能夠同時進行，避免各自先後開工，增加施工擾鄰。

在地議員林珍羽分析，廠商望而卻步的原因，第一個是地質不確定因素高，這一塊地層鬆軟，地下水豐沛，後續的保固責任，沒有辦法評估，業者望之卻步，市府都發局和工務局的專業人才應匯集檢測，其他原因還有利潤薄及招商過於苛刻等現實問題，市府應以「災後特例」專案計畫執行。

都發局長簡瑟芳表示，市府會再訪商，也會了解廠商對這個基地疑慮，並調整招商條件，再來和住戶溝通。

都發局承諾在年底前討論出新的方向跟新方案，消除東、南側所有權人跟投資者的疑慮；工務局長黃一平答應與都發局對基地相關檢測，讓外界放心。

延伸閱讀

大陸新發現礦產大增 鋰礦儲量占全球比重拉高至20%

基泰大直鄰損案…公辦都更陷難題？ 北市議員曝驚人原因

北市音圖流標多次...預算增至114億 明再開標有望決標

議員質疑京華城取消容獎未補件 北市：將要求說明

相關新聞

北市工地噪音、粉塵擾民 議員籲納管

新北前年10月1日起要求轄內新建、拆除工程應於申報施工計畫書時，提報監測及汙染防制設施，北市建築密集度高，卻未「強制納管...

地質疑慮高 基泰大直公辦都更難

北市前年9月發生基泰大直案鄰損案，東側、南側啟動公辦都更，但2案都流標，住戶表示，居民贊成都更比例非常高，無法置信會流標...

台北時裝週登場 蔣萬安時尚走紅毯、韓星李洙赫也來了

台北時裝周跨界時尚大秀晚上登場，由北市府、文化部及經濟部各單位合作辦理。台北市長蔣萬安身穿台灣設計師品牌PCES設計的服...

蔣萬安穿設計師服登時裝周 笑回：考慮以後穿這類衣服辦公

2025台北時裝周跨界時尚大秀今天在台北流行音樂中心登場，由北市府、文化部及經濟部各單位合作辦理。台北市長蔣萬安走紅毯時...

新北美術館重要典藏 藝術家林克恭345作品返台捐贈

新北市重要藝術家林克恭的家屬日前將其345件作品捐贈給新北市美術館，包含各時期代表作，也有未曾公開的畫作，為台灣藝術史嵌...

新北義消授旗暨企業義消成軍 參加11月全國義勇消防人員體技能交流賽

2025年全國義勇消防人員體技能交流賽由消防署主辦，苗栗縣消防局承辦，今年11月1日將在苗栗縣立體育場盛大舉行，全國22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。