弱弱相殘 精障者成平宅改建最大輸家

台北市文山區安康平宅改建為興隆社宅，台北康復之友協會協助最後一批弱勢住民搬離平宅後，看見多年來陪伴所建立的關係與信任瞬間化為烏有，特別是精障者屬於「社會退縮族群」，認為此次搬遷對精障居民的衝擊最大。

服務精神障礙者的「興隆會所」近7年來深耕社區，因應安康平宅改建發起搬家支援行動，台北康復之友協會出動68人次，協助7個弱勢戶搬遷至興隆社宅。

台北康復之友成員林建宇說，協助搬遷的對象除身障族群外，還包括許多70~80歲的獨居老太太，她們30餘年前兩岸開放交流時遠嫁台灣，與當年的退伍老兵結為伴侶，後續因喪偶加上兒女各自有家庭，成為獨老陸配住在安康平宅。

林建宇說，搬遷後，適應最困難當屬「社會退縮族群」的精障住民，精障者要重新與鄰里建立信任感、安全感，才會願意走入社區，這段歷程是條漫漫長路，從平宅搬至社宅的他們，居住時限最長12年，即使現在起重新與社區建立信任感，12年後辛苦建立的關係也要歸零，一切都將白搭。

林建宇說，社宅設有提前排隊機制，居住滿第11年開始，可重新申請排隊居住，但弱勢戶住社宅採「評點制」，獨老、身障、低收等分數各不同，累計愈高者排入社宅機會愈高，也就是只要有人的條件比既有住民「慘」，就能優先入住，根本是弱弱相殘。

身心障礙聯盟秘書長洪心平說，顯性障礙者如肢體障礙等，多會讓房東有所顧慮，通常難在一般租屋市場覓得住處，社宅不挑房客，身障者不會被排斥，但資源很有限，因此設下居住年限成為身障者另一種生活障礙，政府應針對最難租到房子的族群，設下保留名額機制。