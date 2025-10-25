北市安康平宅搬遷戶 憂住社宅有年限 恐流離失所

輕度精神障礙且經濟弱勢的黃姓女子住在北市安康平宅近20年，因平宅要改建成社宅被迫搬遷；像她這樣必須靠社宅棲身的經濟弱勢者為數不少，由於社宅最長只能住12年，台北市康復之友協會為他們請命，主張針對特定弱勢族群要有長期的居住安排，否則12年後又要流離失所。

黃小姐說，去年意外至今仍不良於行，得知要搬到社宅，內心充滿恐懼。她因精障與行動不便難穩定工作，加上與女兒關係疏離，連社宅押金都得向朋友借，每月6千元租金對她而言是「天價」，光靠身障補助根本難以負擔；話說到此，黃小姐難忍淚水泣訴「為什麼我這麼歹命？」

台北康復之友成員林建宇指出，安康平宅原來的居民多為經濟弱勢，搬入社宅雖可繼續居住，但從原本每月僅支付數百元管理費變成數千元租金，對身障者或長者都是沉重負擔。

社宅租期3年，可續約至6年，經濟或社會弱勢者最長可延至12年，但期限一到必須搬離。

他強調，像黃小姐這樣無收入又身心障礙者，12年後恐無處可去，政府應為特定弱勢規畫永久或長期居住方案，並依在地需求，調整社宅中弱勢戶比率上限，避免弱勢者在社宅輪替制下，成為被犧牲的一群。

社會住宅推動聯盟辦公室主任林育如指出，安康平宅是政府早年推動的平價住宅，能自立者早已搬離，如今留下的多是無法自立的弱勢族群，雖然居民能搬入新社宅，新社宅的環境設施新穎，但社區式管理、電子鎖與門禁制度，讓部分精神疾病或身障住戶難以適應，若無法銜接新環境，極可能被迫提前遷出。

她說，社宅屬混合社區，弱勢戶和一般民眾同住，對生活功能較弱的身障或精神障礙者而言，離開家門就得面對層層門禁，反而增加孤立感。這些居民在搬遷與適應過程中，需要更多陪伴與社工支持。

林育如認為，社宅制度立意良善，能提升住宅品質與安全，但租金對弱勢族群仍舊偏高，若未設計更細緻的輔導與租金補貼，恐讓原本想扶助的對象反而被排除在外，無法真正安身立命。

北市社會局表示，平價住宅居民轉換至社宅是政策趨勢，針對安康平宅的住戶服務不間斷。

社會局表示，目前專案居住社宅最多12年，後續將以社宅評點機制或協助社區租屋等給予最大協助。