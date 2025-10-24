族人正名決議未被採用 議員批新北原民局漠視文化

新北市議員馬見今天表示，市府原民局沿用烏來區忠治、福山、信賢等行政名稱，忽視部落會議集體決議並由原民會公告核定的正式名稱。市府表示，用語已修正，未來會逐步導正。

烏來地區多名族人近日對市府原民行政仍沿用舊稱表達不滿。無黨團結聯盟原住民新北市議員馬見日前在議會質詢指出，「福山」、「信賢」、「忠治」等名稱，早於民國109年經原住民族委員會核定正名為Tranan（德拉楠）、Rahaw（哪哮）、Tampya（桶壁）部落。

馬見今天告訴中央社記者，原民會依法公告核定的部落名稱具有正式法定地位，名稱不僅是行政用語，更承載族群身分、語言與文化記憶，「這不是裝飾或選項，而是族人共同守護的身分與文化」。

他說，市府在會議紀錄、公文與政策文件中，仍多次使用錯誤與過時稱呼，引發族人質疑市府漠視部落自主決議。這樣的態度，不只是對族人的不尊重，更是對制度、正名決議與部落文化的極大侮辱。

馬見批評，新北市原民局形同否定族人多年推動正名的努力，並強調部落的名字是祖先的語言與文化根脈，地方政府不應「裝睡」忽視。未來他將持續監督市府落實使用正確部落名稱。

對此，新北市原民局回應中央社記者詢問，有關馬見質詢提及的「烏來日日－114年烏來人文生態行銷計畫」未使用正名稱謂，現已修正。往後將尊重原住民族歷史、語言與文化主體性，並考量現有行政資料採用的登載地名，會逐步導入正名後的部落名稱，必要時並列行政名稱，以兼顧文化尊重與行政辨識需求。