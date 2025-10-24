蔣萬安穿設計師服登時裝周 笑回：考慮以後穿這類衣服辦公

2025台北時裝周跨界時尚大秀今天在台北流行音樂中心登場，由北市府、文化部及經濟部各單位合作辦理。台北市長蔣萬安走紅毯時受訪，主持人吳怡霈直呼這套服裝好看，以後穿類似這樣風格辦公。蔣萬安笑說，會來考慮一下。

2025台北時裝周跨界時尚大秀，今年度由金獎典禮節目總監陳鎮川擔任一同策劃，將浪漫主義的情感深度與幻想美學結合，成為新時代時尚設計的關鍵。

蔣萬安今天身穿台灣設計師品牌PCES設計的服裝，這套是為奧運中華台北隊設計的系列，以充放運動為發想，利用藍色布料的剪裁比喻大海的律動，內搭服則是由衝浪改制，顏色則使用國旗配色及圖案搭配儀隊制服。

文化局長蔡詩萍則是身穿TANGTSUNGCHIEN（唐宗謙）的作品系列為「透間之形」步上星光大道紅毯，其中特長的襯衫以100％再生聚酯纖維製成，展現沈穩、柔軟與細緻的質感，外套與褲子則選用舒適的日常面料，營造現代感。

當吳怡霈問到最近浪漫的事情，蔣萬安說，除了每天和家人在一起之外，台北時裝周舉辦多年設計師們透過這樣的平台，讓市民、廠商和媒體曝光，都是很大的幫助，文化局和北市府也會一次比一次做的更好，這就是最浪漫感動的事。

蔡詩萍也說，明年的時裝周會納入更多的國際元素，「先賣個關子，也是讓世界看到台灣。」

另外，時尚秀邀請到榮獲金馬金曲雙料肯定的洪佩瑜、金曲歌后李竺芯、饒舌歌手高爾宣等人，壓軸則是由金曲最佳樂團TRASH帶來幸福的末班車等歌曲。