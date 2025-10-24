聽新聞
新北義消授旗暨企業義消成軍 參加11月全國義勇消防人員體技能交流賽
2025年全國義勇消防人員體技能交流賽由消防署主辦，苗栗縣消防局承辦，今年11月1日將在苗栗縣立體育場盛大舉行，全國22縣市共145支隊伍，逾2000人與會共襄盛舉，新北市消防局今舉行「2025年新北市義勇消防代表隊授旗儀式暨企業義消成軍典禮」由市長侯友宜授旗為參賽選手加油打氣，盼再創佳績。
新北市消防局今天下午2時在板橋國中體育場隆重舉行「2025年新北市義勇消防代表隊授旗儀式暨企業義消成軍典禮」，市長侯友宜與義消總隊長蔣根煌共同主持典禮，展現市府對義消團隊與企業義消的高度重視，藉由授旗儀式鼓舞即將代表新北市出征每2年舉辦1次的全國義勇消防人員體技能交流賽的選手士氣，同時宣告企業義消正式成軍，象徵公私協力防救災體系的再度強化。
消防局指出，此次共有9支隊伍59名義消選手齊聚一堂，分別參加今年全國義勇消防人員體技能交流賽中火災搶救、救護技術、車禍救援、無人機運用及繩索救援等5大項目，展現新北義消的團結與活力。
中國探針、南亞塑膠等企業義消的加入，不僅擴展民間力量，更提升新北市整體防救災的韌性與應變能力。市府期望透過本活動，激勵義消人員持續精進專業技能，並深化與企業及救難志工的合作夥伴關係，共同守護市民生命財產安全。
新北義消選手平日須兼顧本職工作，利用假日及休息時間積極訓練，展現高度奉獻精神。此次授旗不僅向市民展現防救災能量，更為即將參加2025年全國義勇消防人員體技能交流賽的新北代表隊加油打氣，市長侯友宜特別感謝所有義消及企業義消夥伴的付出，肯定他們在防救災工作中的無私奉獻與專業表現，2年前新北義消團隊在5大競技項目共獲得4項特優、1項優等，希望今年創造更好佳績，奪下5項特優榮獲大滿冠。
