新北美術館重要典藏 藝術家林克恭345作品返台捐贈

中央社／ 新北24日電
新北市美術館與藝術家林克恭家屬洽談，促成345件作品捐贈，不僅包含各時期代表作，還有許多未曾公開的畫作，日前捐贈儀式現場展示林克恭部分作品。新北市美術館提供／中央社
新北市美術館與藝術家林克恭家屬洽談，促成345件作品捐贈，不僅包含各時期代表作，還有許多未曾公開的畫作，日前捐贈儀式現場展示林克恭部分作品。新北市美術館提供／中央社

新北市重要藝術家林克恭的家屬日前將其345件作品捐贈給新北市美術館，包含各時期代表作，也有未曾公開的畫作，為台灣藝術史嵌入關鍵拼圖，館方也規劃2027年舉辦研究個展。

根據新北市美術館新聞稿，林克恭1901年出生於板橋，為林本源家族第6代成員，曾留學英、法等國，是當時少數接受完整西方美術教育的台灣藝術家，創作以油畫和水彩為主。

旅居歐洲12年後，林克恭1949年起返台定居並投入藝術教育工作，曾任教台北復興崗政工幹校、中國文化學院等，包括郭道正、金哲夫等藝術家都曾是他的學生。

新北市美術館與林克恭家屬洽談多年，促成345件作品捐贈，涵蓋289件油畫、47件水彩、2件粉彩畫、7件素描等，不僅包含各時期代表作，還有許多未曾公開的畫作。該批作品今年9月自美國運抵台灣，10月17日舉行捐贈儀式，規劃2027年辦理研究個展。

新北市美術館董事長劉和然表示，林克恭的作品回到新北，將成為藝術教育與文化傳承的重要基石。館長賴香伶回顧，3年來與家屬共同整理、研究林克恭的藝術脈絡，見證這批作品從海外返台的過程，格外動人。

林克恭家屬代表Ota ULC提到，外公的作品安然回到故鄉，是家族共同期待，「這裡是最能讓他的藝術精神被理解與延續的地方。」

捐贈儀式也展出林克恭部分作品，如「女人群像」上半部勾勒明確人體臉型，與下半部精湛銜接的色塊形成對比，開創平面內的虛構抽象空間；「颱風眼」則融合自然意象，將颱風眼具象化，結合現實及象徵寓意。

新北市美術館表示，林克恭是橫跨日治至現代的台灣重要藝術家，但其性格謙遜且晚年旅居海外，因此討論相對稀少。這次捐贈將開啟對林克恭作品的深入研究，為台灣藝術史嵌入關鍵拼圖。

新北市重要藝術家林克恭的家屬日前將其345件作品捐贈給新北市美術館，作品「女人群像」上半部勾勒明確人體臉型，與下半部精湛銜接的色塊形成對比，開創平面內的虛構抽象空間。新北市美術館提供／中央社
新北市重要藝術家林克恭的家屬日前將其345件作品捐贈給新北市美術館，作品「女人群像」上半部勾勒明確人體臉型，與下半部精湛銜接的色塊形成對比，開創平面內的虛構抽象空間。新北市美術館提供／中央社
藝術家林克恭的家屬將其345件作品捐贈給新北市美術館，日前舉行捐贈儀式，其中作品「颱風眼」融合自然意象，將颱風眼具象化，結合現實及象徵寓意。新北市美術館提供／中央社
藝術家林克恭的家屬將其345件作品捐贈給新北市美術館，日前舉行捐贈儀式，其中作品「颱風眼」融合自然意象，將颱風眼具象化，結合現實及象徵寓意。新北市美術館提供／中央社

