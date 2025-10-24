聽新聞
降低擾鄰頻率 新北推行工地納入環境自動監控管理設施
過往工地給人雜亂，或帶有施工噪音，給人不好印象。新北市工務局推行多年友善建築工地評選活動，開發商已逐步將相關友善措施及環境自動監控管理設施，例如噪音及空氣品質PM2.5監測系統等，列為施作項目。
工務局說明，為改善工地髒亂問題，及給周邊住戶帶來影響，新北從2010年起推動工地施工圍籬綠美化，除改變工地周邊冷冰冰的施工環境，透過綠美化，讓建商動腦融入美感，提升整潔及融入周邊環境。
2021年起，開始將環境汙染、勞工安全、建物施工品質等，納入工地評選條件。工務局表示，過往都是規模較大，或是比較有自我要求的建商，才會針對相關汙染設置監測裝備，後來發現有相關條件的建商，在評選中都獲得不錯的成績，於是市府全面推廣，要求所有工地都要配合辦理，此類設備成本不高，但有一定程度的效益。
比如，建商施工時造成的聲音，可能對民眾來說太大聲，但經設備檢測發現符合規定，可作為建商及民眾溝通的依據，進而溝通工地施工時間多久後，就要停工休息，才不會打擾住戶休息時間。
工務局表示，推行之後，也發現不少工地措施都做得不錯，有助於建商自我管理能力提升，也會自我警惕去改善，相關陳情數量也有降低，市府在2023年10月1日起，亦將汙染防治管理等措施，納入建案申報施工計畫時應落實辦理事項，打造造出低碳及友善的工作環境。
