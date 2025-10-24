快訊

「鏟子超人」力量太驚人！ 北市議員：這股力量要導入首都

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市導護志工人數逐年吃緊，與高齡化、雙薪家庭增多等因素有關。資料照／北市國小導護志工總隊提供
花蓮光復受洪災重創後，湧入大量鏟子超人救災，其中不乏年輕人。北市議員發現，青年參與城市安全領域一片空白，尤其學校導護志工與義交嚴重缺乏，建議青年局可跨局合作，鼓勵加入並補足人力缺口。青年局談一困境，但願與教育局、警察局合推專案。

議員王欣儀表示，常接到家長反映，目前國小導護志工和義交的人力持續下滑，多是年長者在支撐。導護志工112學年度5211人，但113學年度僅5079人，年少132人，招募新血困難的原因與高齡化、雙薪家庭增多等有關。

她指出，北市交通義勇警察大隊編制約1100人，實際上112年僅956人、113年970，今年至8月則有988人，近3年缺額均超過百人，每人平均每月執勤時數更從112年145小時、113年155.8小時增至今年179小時，成長逾2成，顯示人力負擔愈來愈重、年齡層也是逐年升高。

王欣儀近期發現，馬太鞍溪堰塞湖致災後，許多青年自發性投入現場救災成鏟子超人，她認為青年行動力非常具有感染力，盼北市府能將這股力量導入市政，建構北市專有的安全文化。

她說，年輕人反應靈敏，學習力也強。義交依規定年滿20歲、役畢或免役即可報名參訓，青年完全有能力參與，因此建議青年局與警察局建立招募「青年義交」的合作機制；另結合教育局、警察局共同試辦「青年交通導護志工計畫」，讓青年透過導護及協勤服務累積公共參與經驗，也可建立獎勵制度，提升榮譽感。

青年局長周羿希回應，義交與導護志工的執勤時段剛好是年輕人上班、上學時間，因此年輕人可能參與比較少，而有些人只是不知道怎麼參與。青年局可與警局、教育局合作推專案，協助媒合年輕人一起投入城市的支援服務。

