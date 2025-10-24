基泰大直鄰損案 公辦都更陷難題？北市議員曝驚人原因

2023年北市發生基泰大直案，造成鄰損，北市對東側、南側住戶公辦都更，但2案都流標。議員林珍羽在議會質詢指出，因基地塌陷後支撐物、挖土機都還埋在下面，地質不確定因素，招商條件苛刻，廠商才不敢來。都發局表示，會調整招商的條件。

前年9月的基泰大直案，當時造成1棟26戶傾斜民宅夷為平地、東側與南側鄰地受損，共影響多達270戶。北市更新處辦理公辦都更，今年第2季上網招商，卻沒有廠商願意投標，災戶也表示，都更牛步，現在地震一來，恐有安全疑慮，希望市府加速。

林珍羽表示，目前基泰大直基地，用水泥填滿之後，地下埋著連續壁的支撐物、挖土機和工務所，都還在下面，這塊基地只是暫時維穩，沒有工安疑慮，但是基泰大直的周邊東側、南側的基地，鄰損恐仍會擴張，市府公辦都更招商，但2案都流標。

林珍羽表示，廠商望而卻步的原因，第一個是地質不確定因素高，且這一塊本身地層鬆軟，地下水豐沛，後續的保固責任，沒有辦法評估，業者望之卻步，其他原因還有利潤薄等現實的問題，以及招商條件過於苛刻，也讓蔣萬安市長「大都更時代」跟不上。

林珍羽說，115年即將有不少新政策要上路，包括綠化率、中央的虛坪改革，如果這些政策明年1月1號開始上路，就算蔣萬安有「都更8箭」但廠商都不敢來。

林珍羽表示，對於地質因素，市府都發局和工務局，包含建管、更新處的專業人才，都應該匯集起來，針對基泰大直這一塊基地進行相關檢測，讓外界知道塊基地安全的狀況在掌控之中，請大家不要擔心。

一位住區南側的住戶表示，這個都更案流標，令他們無法置信，因為都更整合非常迅速，居民贊成都更比例非常高，應該可讓廠商賺到合理的利潤，希望市府可以加把勁，促成這件都更案。

都發局長簡瑟芳表示，目前公辦都更案，市府還是會再持續訪商，也也了解針對這個基地的疑慮是什麼，也會去調整招商的條件，再來和住戶做溝通。

都發局也承諾，在年底前討論出新的方向跟新方案，消除東、南側所有權人跟投資者的疑慮；工務局長黃一平答應與都發局對基地進行相關檢測，讓外界放心。