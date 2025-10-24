運輸虧錢…北捷副業撐本業 地下街大改造吸引千萬商機

台北捷運近年因電費、人事費等上漲，造成本業虧損，為此利用捷運站體的閒置空間招商，北捷表示，今年底前共增加9站、計11站點約229坪招商，預估收益能達每年1780萬元，同時，西門町地下街也轉型為IP主題商場，12月下旬開幕，預估挹注每年收入約720萬元。

北捷總經理黃清信表示，北捷運輸本業截至今年9月，虧損13.42億元，相較去年的12.39億元，較同期虧損增加1.03億元。為此，增加多元化的收入，持續在交會站、商業區等價值較高的車站內，利用空間調整作為商業使用。

黃清信說，截至今年9月底完成5站、7處的空間，包含信義安和及台北車站等，年底前預計完成4站，包含台北小巨蛋及市政府站等，屆時預估挹注一年1708萬元收入。

黃清信說，另外，西門地下街則是會轉型IP主題商場，全長182公尺，店舖約18間，可以續約2年，預計在12月下旬開幕營運，預計能挹注約每年720萬元。

北市議員汪志冰分享，北捷板橋車站下方的桌球租借場地很受到球友們歡迎，利用空間創造效益，「但也很訝異，以往捷運本業賺很多錢，現在虧了10幾億元，一大部分原因是用電，還是無法解決。」

議員游淑慧也說，載客人數成長，難道是載越多虧越多？

黃清信說，板橋車站的空間是車長在巡查時，發現人潮少、招商也困難，因此考量運動之都才會成立，一年收益場租為250萬元，坐捷運來參加活動的人也有百萬元的收入，人潮來了之後店家也願意進駐，帶動一千萬元的收益。