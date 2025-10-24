快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖蒞臨板橋慈惠宮 百年會香遶境交通攻略一次看

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供

苗栗拱天宮白沙屯媽祖將於今年11月1日及2日兩天蒞臨板橋慈惠宮舉行盛大會香遶境活動，為維護活動順利進行及周邊交通安全，板橋警方屆時動員警力120人及義交60人，負責交通疏導與維安勤務，呼籲民眾注意相關交通管制路線。

警方指出，11月1日下午2時，苗栗拱天宮白沙屯媽祖於板橋華德公園與慈惠宮媽祖會香後出發，沿途南雅南路2段亞東醫院、貴興路、重慶路、中山路1段、縣民大道、府中路、館前西路，預計於下午5時至16時抵達板橋慈惠宮，當晚駐駕於慈惠宮。

2日上午8時，由慈惠宮出發，途經府中路、公館街、民權路、中正路、智樂路、英士路、陽明街、長江路1段、四維路、文化路1段、漢生東西路、中山路1段、新府路等路段，預計下午5時抵達區運路板橋第一運動場進行舉行送駕儀式。

因活動適逢周六、周日，預計吸引上萬人參與，沿線多處供信眾敬香停駕點及沿線周邊道路，警方將視交通及人潮狀況機動進行封街與車輛禁行管制。板橋警方呼籲當日過境板橋區民眾利用環河西路、民生路、縣民大道、台64及台65快速道路等替代路線，若需進入板橋區，建議搭乘捷運、公車等大眾運輸工具。

慈惠宮前府中路與文化路至西門街路段，將於11月1日下午5時至晚上10時實施道路封閉管制；四維公園駐駕點及海山路回駕點11月2日下午也將實施道路封閉管制，鄰近商家及住戶配合改道措施並呼籲駕駛用路人遵守改道指示牌，配合警方及義交人員指揮，以維持交通順暢。

此外，為減少交通壅塞，苟警方建議欲參加遶境活動、觀賞白沙屯媽祖風采的民眾及香客，儘量利用捷運等大眾運輸工具前往。遶境相關交通疏導資訊可上板橋分局官方臉書，如有關於白沙屯媽祖遶境活動問題也請逕洽板橋慈惠宮詢問，或收聽警廣路況廣播獲取最新交通動態。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供

白沙屯媽祖 遶境 大眾運輸

延伸閱讀

板橋運動中心重磅回歸！AI智慧＋潮運動全面升級 10月25日起免費玩一週

防白沙屯媽祖遶境變調 土城警出手約制各路陣頭

北部終於開出第3家！ 「八曜和茶」板橋館前店開幕日曝光 首3日贈「環保杯袋」 新北鐵粉先衝

巡香遶境驚傳意外 男遭起馬炮炸傷...張麗善現場救援

相關新聞

運輸虧錢…北捷副業撐本業 地下街大改造吸引千萬商機

台北捷運近年因電費、人事費等上漲，造成本業虧損，為此利用捷運站體的閒置空間招商，北捷表示，今年底前共增加9站、計11站點...

白沙屯媽祖蒞臨板橋慈惠宮 百年會香遶境交通攻略一次看

苗栗拱天宮白沙屯媽祖將於今年11月1日及2日兩天蒞臨板橋慈惠宮舉行盛大會香遶境活動，為維護活動順利進行及周邊交通安全，板...

北市工地噪音、粉塵擾民 議員批「佛系管理」落後新北

北市建築密集度高，營建工程常緊鄰民宅，因此2021年起推動工地科技化管理，議員發現市府「佛系輔導」，落後早已「強制納管」...

新北營建土石方條例 運土車強制裝設定位

新北市議會昨通過「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，規範土資場的設置規模、啟用營運相關程序，避免在施工過程造成環境汙染...

漏水修不好 營運報告不給看 議員監督不了大巨蛋 自嘆窩囊

北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員昨要求不影響商業機密情況下應公開，且大巨蛋又...

歡樂耶誕城馬戲嘉年華 打造童趣科技燈區

新北市年度盛事「歡樂耶誕城」今年11月14日開城，持續至12月28日，以「馬戲嘉年華」為主題，打造充滿童趣與科技感的沉浸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。