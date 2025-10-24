白沙屯媽祖蒞臨板橋慈惠宮 百年會香遶境交通攻略一次看

苗栗拱天宮白沙屯媽祖將於今年11月1日及2日兩天蒞臨板橋慈惠宮舉行盛大會香遶境活動，為維護活動順利進行及周邊交通安全，板橋警方屆時動員警力120人及義交60人，負責交通疏導與維安勤務，呼籲民眾注意相關交通管制路線。

警方指出，11月1日下午2時，苗栗拱天宮白沙屯媽祖於板橋華德公園與慈惠宮媽祖會香後出發，沿途南雅南路2段亞東醫院、貴興路、重慶路、中山路1段、縣民大道、府中路、館前西路，預計於下午5時至16時抵達板橋慈惠宮，當晚駐駕於慈惠宮。

2日上午8時，由慈惠宮出發，途經府中路、公館街、民權路、中正路、智樂路、英士路、陽明街、長江路1段、四維路、文化路1段、漢生東西路、中山路1段、新府路等路段，預計下午5時抵達區運路板橋第一運動場進行舉行送駕儀式。

因活動適逢周六、周日，預計吸引上萬人參與，沿線多處供信眾敬香停駕點及沿線周邊道路，警方將視交通及人潮狀況機動進行封街與車輛禁行管制。板橋警方呼籲當日過境板橋區民眾利用環河西路、民生路、縣民大道、台64及台65快速道路等替代路線，若需進入板橋區，建議搭乘捷運、公車等大眾運輸工具。

慈惠宮前府中路與文化路至西門街路段，將於11月1日下午5時至晚上10時實施道路封閉管制；四維公園駐駕點及海山路回駕點11月2日下午也將實施道路封閉管制，鄰近商家及住戶配合改道措施並呼籲駕駛用路人遵守改道指示牌，配合警方及義交人員指揮，以維持交通順暢。

此外，為減少交通壅塞，苟警方建議欲參加遶境活動、觀賞白沙屯媽祖風采的民眾及香客，儘量利用捷運等大眾運輸工具前往。遶境相關交通疏導資訊可上板橋分局官方臉書，如有關於白沙屯媽祖遶境活動問題也請逕洽板橋慈惠宮詢問，或收聽警廣路況廣播獲取最新交通動態。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年11月1、2兩日蒞臨板橋慈惠宮百年會香遶境，板橋警方呼籲民眾注意相關交通管制疏導路線。圖／警方提供