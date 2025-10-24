北市工地噪音、粉塵擾民 議員批「佛系管理」落後新北

北市建築密集度高，營建工程常緊鄰民宅，因此2021年起推動工地科技化管理，議員發現市府「佛系輔導」，落後早已「強制納管」的新北市，要求比照作法。建管處長虞積學回應，將邀請環保局共同研議可行的執行方式及管制的時間點。

議員侯漢廷指出，北市營建工地環境汙染陳情案2021年7478件、2022年6535件、2023年6021件、2024年5694件，今年至10月中旬4723件，雖然數據呈下降趨勢，但噪音、粉塵仍是市民的惡夢，市府應積極管理。

新北市工務局2023年10月1日起，要求轄內新建、拆除工程應於申報施工計畫書時，提報監測及汙染防制設施。侯漢廷說，新北從源頭審查，明訂工地空品與噪音感測器、隔音設備等具體標準，已提升至法定層級，但北市處於「佛系」輔導業者導入，僅對大型環評工程推動科技化管理，欠缺強制力，形同放任多數中小型工地繼續擾民。

「希望北市府向新北市府學習」，侯漢廷要求將所有新建與拆除工程納入強制規範，於申報施工計畫書階段時，提報防制設施計畫，經環保局審核通過後始得施工，並制定北市版的噪音與空品監測設備設置參考原則，讓業者有所依循，屆時也要跟環保局共同審核。

環保局空汙噪音防制科長邱天安表示，為減少工地施工的揚塵跟噪音汙染，環保局積極推動智慧工地管理，期望透過施工單位設置微型空氣品質及噪音感測器即時監測汙染程度，並以物聯網技術達到汙染預警通報。