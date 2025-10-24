漏水修不好 營運報告不給看 議員監督不了大巨蛋 自嘆窩囊

北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員昨要求不影響商業機密情況下應公開，且大巨蛋又出現漏水，體育局允諾，評估報告會與法務局研議是否能公開，遠雄也以「科技抓漏」改善漏水。

體育局昨赴議會教育委員會工作報告，議員秦慧珠質疑，大巨蛋營運評估報告有什麼見不得人無法公開？要求要開專案報告，並邀請遠雄列席。

議員曾獻瑩也舉例，評分項目多為公共管理性質，如契約履行情形、滿意度調查、基地維護與漏水改善等，與營業秘密毫無關聯，若真涉及商業機密可以部分遮蔽，但不該全面蓋牌。

體育局指出，依據「促參法」，評定委員個別評分表及民間機構提送資料，相關人員亦應保守秘密，而評定結果已依照相關法令公開於網路平台。

台北大巨蛋日前舉行中職台灣大賽又發生漏水，局長游竹萍表示，去年裁罰190萬，今年罰30萬，要求遠雄積極改善漏水問題。

「議員當3年還沒辦法監督修好，我覺得好窩囊。」議員陳宥丞表示，一年最高可以罰到300萬元，但體育局至今都沒有祭出最高罰緩，還不斷幫遠雄重新定義漏水，體育局到底修不修得好？

副局長吳建羣補充，這次漏水主因是屋頂防水膠布有受熱變質，導致漏水，目前已重新貼更堅固的防水膠帶，抓漏確實很有挑戰，加上橢圓形屋頂導致漏水點位會跑，遠雄目前已請專業團隊，以科技抓漏處理。