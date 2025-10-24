歡樂耶誕城馬戲嘉年華 打造童趣科技燈區

新北市年度盛事「歡樂耶誕城」今年11月14日開城，持續至12月28日，以「馬戲嘉年華」為主題，打造充滿童趣與科技感的沉浸式燈區與系列活動，市長侯友宜表示，將以最豐富的創意與熱情，讓耶誕城成為全國年底最值得期待的節慶場域。

觀旅局指出，主燈區設於板橋市民廣場，將以熊大、兔兔、莎莉等LINE貼圖角色結合聲光與動態秀演出，站前廣場則打造成歐式童話村。

市府也預告將推出LED舞台連動演唱會、五感沉浸體驗與裸視3D彩幕等特色展演，並與7-ELEVEN合作強化行銷。

侯友宜說，耶誕城從地方活動躍升為「全球50大耶誕市集」，去年度吸引高達770萬人次造訪，今年期望在LINE FRIENDS與馬戲主題的加持下，再創高峰。

市議員黃淑君認為，耶誕城每年都能吸引大量人潮，今年與LINE知名IP合作預期成效不錯，但她呼籲市府應更多思考與台灣本土IP結合的可能性，新北就有不少原創IP創作者，若能透過耶誕城串連在地文化與創作，將更具獨特性與地方連結。

市議員林國春直言，活動已舉辦10多年，每年吸引數百萬觀光人潮、帶動顯著經濟效益，但縣民大道、中山路等周邊居民反映人流造成生活環境的困擾應重視，「雖然創造觀光效益難免有部分犧牲」，但期待規畫大型活動時要更兼顧居民權益。

至於市府與LINE合作，林國春認為，LINE是全民使用的通訊工具，若能藉由其高知名度提升活動曝光，甚至協助市府節省行銷預算，也是創新的作法，值得嘗試。