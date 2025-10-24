新北歡樂耶誕城11月14日起45天 將設戰情室應變交通

新北歡樂耶誕城11月14日登場，一連45天，將湧入大量人潮，板橋人如臨大敵。議員直言，市府多年來交通配套「永遠老調重彈、敷衍無感」，相關交維計畫應先與里長開會納入在地意見。觀旅局回應，將成立戰情室掌握即時交通資訊，並搭配手機信令評估周遭人潮及疏散應變規畫等措施。

新北歡樂耶誕城是地方重要品牌，有不少遊客對耶誕城登場都相當期待，但周邊居民卻相當憂心長達1個半月陷入交通黑暗期。

市議員石一佑說，每年主要幹道文化路、縣民大道、中山路在下班尖峰時刻「永遠塞塞塞」，市府應公開過去3年尖峰時段的社區路口實際車速與壅塞數據，並提出對應的改善方案，非空泛的加強疏導口號。

市議員周勝考表示，耶誕城較塞時段是在演唱會那幾天，有時間性，並非全天候塞車，市府應強化宣導民眾搭乘大眾運輸前往，另外警力加強周邊道路疏導，應可減少民怨。

去年湧入770萬人次，新北觀旅局指出，他們與交通局共同研擬交通疏運規畫，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，並透過部分道路管制、改道及疏運規畫，另也透過交通號誌秒數彈性調整、部分Youbike站點暫停租借。

活動期間每日下午3時到晚間11時，縣民大道（南下）禁止左轉新站路；縣民大道與新府路口、縣民大道與新站路口、中山路與新站路口、中山路與新府路口，每周五、六、日行人專用時相延長至晚間11時，並適時管制交通號誌，彈性延長秒數，優先疏導民眾。

市府也將規畫小型車臨時停車區供民眾使用，若部分停車場之車輛滿溢時，協調停車場業者引導車輛至鄰近停車場停放。

市府表示，後續除依規定提出「大型群聚活動安全工作計畫」外，亦將透過多元管道加強宣導民眾搭乘大眾交通工具。