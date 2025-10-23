聽新聞
0:00 / 0:00
仁濟院重陽敬老餐會 與300長者歡度重陽
重陽佳節將屆，台北仁濟院今天延續多年傳統舉辦第15屆「重陽敬老餐會」，邀請萬華、大同與中正區近三百名長者齊聚共度佳節。現場氣氛溫馨熱鬧，除有莊敬高職學生以青春熱舞揭開序幕，展現青銀共融的精神外，也邀請歌手陳隨意與謝宜君夫妻同台獻唱，場面溫馨。
台北仁濟院董事長林明成表示，十五年的堅持彌足珍貴，不僅是對長者的祝福與陪伴，更是對志工與院內同仁努力的肯定。「希望仁濟院的關懷，能讓長者感受到真摯與溫暖，遇到困難時有人陪伴傾聽，喜悅時也能有人分享，這就是我們一直努力的初衷。」
林明成說，研究顯示高齡者參與社會活動的程度越高，生活品質越佳，因此餐會不僅是節慶的祝賀，更希望鼓勵長者走出家門，透過與老友互動、與志工交流，維持身心活力，延緩退化。他也提醒，台灣今年正式邁入超高齡社會，每五人中就有一人年逾65歲，如何促進健康老化、建構社區共榮照顧圈，是政府長照政策的重要方向。
談及仁濟院推動樂齡與長照的努力，林明成說，院方對獨居長者均安排志工定期探訪，減少孤獨感，並開設多樣銀髮課程，讓長輩充實生活、增加社交互動。同時，仁濟院也積極籌設日照中心，未來將為身體功能退化、需要照護的長者提供更完整的服務，呼應長照3.0「在地安老、回歸社區」的願景，讓長者在生命各階段都能擁有自主與尊嚴的生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言