仁濟院重陽敬老餐會 與300長者歡度重陽

攝影中心／ 記者陳柏亨/即時報導
台北仁濟院於舉辦「重陽敬老餐會」，邀請300多名長輩到場餐敘同樂。記者陳柏亨/攝影
台北仁濟院於舉辦「重陽敬老餐會」，邀請300多名長輩到場餐敘同樂。記者陳柏亨/攝影

重陽佳節將屆，台北仁濟院今天延續多年傳統舉辦第15屆「重陽敬老餐會」，邀請萬華、大同與中正區近三百名長者齊聚共度佳節。現場氣氛溫馨熱鬧，除有莊敬高職學生以青春熱舞揭開序幕，展現青銀共融的精神外，也邀請歌手陳隨意與謝宜君夫妻同台獻唱，場面溫馨。

台北仁濟院董事長林明成表示，十五年的堅持彌足珍貴，不僅是對長者的祝福與陪伴，更是對志工與院內同仁努力的肯定。「希望仁濟院的關懷，能讓長者感受到真摯與溫暖，遇到困難時有人陪伴傾聽，喜悅時也能有人分享，這就是我們一直努力的初衷。」

林明成說，研究顯示高齡者參與社會活動的程度越高，生活品質越佳，因此餐會不僅是節慶的祝賀，更希望鼓勵長者走出家門，透過與老友互動、與志工交流，維持身心活力，延緩退化。他也提醒，台灣今年正式邁入超高齡社會，每五人中就有一人年逾65歲，如何促進健康老化、建構社區共榮照顧圈，是政府長照政策的重要方向。

談及仁濟院推動樂齡與長照的努力，林明成說，院方對獨居長者均安排志工定期探訪，減少孤獨感，並開設多樣銀髮課程，讓長輩充實生活、增加社交互動。同時，仁濟院也積極籌設日照中心，未來將為身體功能退化、需要照護的長者提供更完整的服務，呼應長照3.0「在地安老、回歸社區」的願景，讓長者在生命各階段都能擁有自主與尊嚴的生活。

台北仁濟院於舉辦「重陽敬老餐會」活動，邀請莊敬高職同學以熱舞開場，展現青銀同樂的跨世代交流。記者陳柏亨/攝影
台北仁濟院於舉辦「重陽敬老餐會」活動，邀請莊敬高職同學以熱舞開場，展現青銀同樂的跨世代交流。記者陳柏亨/攝影
台北仁濟院董事長林明成表示餐會不僅是節慶的祝賀，更希望鼓勵長者走出家門，透過與老友互動維持身心活力。記者陳柏亨/攝影
台北仁濟院董事長林明成表示餐會不僅是節慶的祝賀，更希望鼓勵長者走出家門，透過與老友互動維持身心活力。記者陳柏亨/攝影

長照 獨居 老化

