快訊

全民領錢啦！普發現金1萬元來了 分流登記、ATM領現時間流程曝光

全面燃燒4小時！桃園倉庫大火終於撲滅 網拍夫妻仍失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇期程未定？林奕華：與上海方還在協調時間

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市副市長林奕華今天赴議會與民眾黨一同討論重大法議案。記者余承翰／攝影
台北市副市長林奕華今天赴議會與民眾黨一同討論重大法議案。記者余承翰／攝影

原欲在9月下旬舉辦的台北上海雙城論壇，因中央對MOU有疑慮，北市考量時間點準備不及，宣布延期。台北市長蔣萬安今天率市府團隊拜會民眾黨議會黨團也被問及相關期程。副市長林奕華說，對MOU內容仍在協調當，論壇舉辦時間尚未決定。

林奕華表示，陸委會在回覆有關MOU時間點幾乎在原本預定出訪時間，且要求修正內容超過2分之3，依法規必須要重新啟動簽核流程，才決定延後舉辦，林強調，MOU內容都僅止於技職「交流」，沒有牽涉到兩岸勞工的相關機制，但中央可能有所誤解，對文字有疑慮，超過2分之3內容有所修正。

民眾黨議員張志豪也追問是否會舉辦雙城論壇，林奕華說，會跟上海方協調跟確認，時間點一定是雙方一定要做好協調，都是可以的時間，但目前還在跟上海方討論。

台北市長蔣萬安（中）今天赴議會向民眾黨報告重大法議案，副市長李四川（左）與林奕華（右）也一同出席。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天赴議會向民眾黨報告重大法議案，副市長李四川（左）與林奕華（右）也一同出席。記者余承翰／攝影

上海 林奕華 雙城論壇 蔣萬安

延伸閱讀

雙城論壇舉辦時間 林奕華：持續跟上海協調

非洲豬瘟人心惶惶 綠民代要蔣萬安「別成盧秀燕第二」

今啟動協商 與新壽談「分手費」蔣萬安：一切依法依合約

光復80周年 蔣萬安台語朗誦賴和「南國哀歌」 珍惜民主與自由

相關新聞

雙城論壇期程未定？林奕華：與上海方還在協調時間

原欲在9月下旬舉辦的台北上海雙城論壇，因中央對MOU有疑慮，北市考量時間點準備不及，宣布延期。台北市長蔣萬安今天率市府團...

仁濟院重陽敬老餐會 與300長者歡度重陽

重陽佳節將屆，台北仁濟院今天延續多年傳統舉辦第15屆「重陽敬老餐會」，邀請萬華、大同與中正區近三百名長者齊聚共度佳節。現...

扶輪社加碼 汐止區厚德里長輩吃油飯雞腿開心過重陽

下星期三就是九九重陽節，汐止區厚德里利用共餐時間，幫長輩們慶祝重陽節，這一天扶輪社來做社會服務，當天準備了油飯、雞腿還有壽桃，現場擠進近400位長輩們同歡，氣氛好熱鬧。

汐止區北峰里備500份餐點 重陽前夕陪長輩歡度佳節

九九重陽節，在這專屬於長輩的日子裡，今(23)日汐止的北峰里辦公處特地準備了500個便當還有洗碗精、洗手乳，送給長輩歡慶重陽節，當天還特地安排動健康，帶著長輩運動一下，氣氛好熱鬧。

新北營建剩餘土石方自治條例三讀 運土車輛強制裝設GPS

新北市議會今天三讀通過「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，明確規範土資場的設置規模、啟用營運相關程序，避免在施工過程造...

民進黨提普發4.6萬條例將送大會討論 新北市府：尊重議會

新北市議員張嘉玲提出「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，經程序委員討論後，將送大會討論。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。