雙城論壇期程未定？林奕華：與上海方還在協調時間

原欲在9月下旬舉辦的台北上海雙城論壇，因中央對MOU有疑慮，北市考量時間點準備不及，宣布延期。台北市長蔣萬安今天率市府團隊拜會民眾黨議會黨團也被問及相關期程。副市長林奕華說，對MOU內容仍在協調當，論壇舉辦時間尚未決定。

林奕華表示，陸委會在回覆有關MOU時間點幾乎在原本預定出訪時間，且要求修正內容超過2分之3，依法規必須要重新啟動簽核流程，才決定延後舉辦，林強調，MOU內容都僅止於技職「交流」，沒有牽涉到兩岸勞工的相關機制，但中央可能有所誤解，對文字有疑慮，超過2分之3內容有所修正。

民眾黨議員張志豪也追問是否會舉辦雙城論壇，林奕華說，會跟上海方協調跟確認，時間點一定是雙方一定要做好協調，都是可以的時間，但目前還在跟上海方討論。