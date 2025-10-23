雙城論壇舉辦時間 林奕華：持續跟上海協調

快訊

中央社／ 台北23日電

台北市政府9月22日臨時喊停前往上海與會雙城論壇，台北市副市長林奕華今天表示，因為中央核定MOU時已是原訂的出發時間，且有大幅度修正，目前舉辦時間還在協調。

台北市長蔣萬安今天率局處首長赴台北市議會向民眾黨及新黨黨團說明重大議法案，民眾黨議員張志豪在會中詢問雙城論壇進度及辦理困難。

林奕華說明，此次雙城論壇規劃2個合作備忘錄（MOU），包含水治理及職能培訓，因為中央核定時已經是原來設定出發的時間，且職能培訓MOU修正了快2/3，必須重新啟動簽核過程，並與上海方磋商。

她表示，感覺中央對此次MOU內容有所誤會，市府很清楚地方權責有哪些，都僅止於交流，沒有牽涉到兩岸勞工間的工作機制，但當時仍為了讓整個過程更游刃有餘而暫緩。

張志豪追問舉辦時程，林奕華說，時間部分都還在跟上海方協調。

2025台北上海城市論壇輪到上海方舉辦，台北市政府原先向中央申請9月25日由蔣萬安率團赴滬、隔天參與雙城論壇，市府卻在9月22日宣布，以「辦得早不如辦得好」為重，決定此次雙城論壇不在9月舉行。

