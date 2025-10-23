扶輪社加碼 汐止區厚德里長輩吃油飯雞腿開心過重陽

下星期三就是九九重陽節，汐止區厚德里利用共餐時間，幫長輩們慶祝重陽節，這一天扶輪社來做社會服務，當天準備了油飯、雞腿還有壽桃，現場擠進近400位長輩們同歡，氣氛好熱鬧。

一開場有熱情有活力的動健康，帶著大家舞動身體活出生命力，也為活動揭開序幕，今年厚德里歡度九九重陽敬老活動擴大舉辦，利用共餐時間，與國際扶輪社3481地區第七分區，聯合社區服務舉辦重陽敬老活動，現場有健康操也有國樂演奏，節目安排豐富熱鬧。

厚德里長陳有諒說，非常感謝國際扶輪社3481地區第七分區總共有12個分社到厚德里做社會服務，雖然下雨，但長輩們很踴躍，活動中心整個滿座，今年總共準備了400份的油飯、豬腳、紅蛋還有壽桃，一掃而空，可見老人家對九九重陽非常重視，希望他們都能夠呷健康、呷百二。

扶輪社3481地區助理總監陳靜綾表示，扶輪社3481地區第七分區12個社一起來辦重陽敬老送餐的活動，因為福美扶輪社多年來在重陽節前後，都會特別來關懷厚德里的長輩，幫他們過節。

台北南隆扶輪社長盧翰霖指出，感謝厚德里長陳有諒幫忙一起做重陽敬老活動，這是很棒的社會服務，也是扶輪社很好的服務計劃。

中和福美扶輪社長林麗鶴也說，很榮幸有這機會代表中和福美扶輪社來主辦第七分區的重陽節活動，希望用陪伴做最好的守護，把這份愛與關懷傳遞到社區的每個角落。

現場也頒發感謝狀感謝扶輪社的愛心，接著社長們將一份份的油飯雞腿、紅蛋再加上壽桃，親自送到長輩手中，祝老人家重陽節快樂。