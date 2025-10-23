快訊

扶輪社加碼 汐止區厚德里長輩吃油飯雞腿開心過重陽

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
厚德里幫長輩們慶祝重陽節，希望他們都能夠呷健康、呷百二。 圖／觀天下有線電視提供
厚德里幫長輩們慶祝重陽節，希望他們都能夠呷健康、呷百二。 圖／觀天下有線電視提供

下星期三就是九九重陽節，汐止區厚德里利用共餐時間，幫長輩們慶祝重陽節，這一天扶輪社來做社會服務，當天準備了油飯、雞腿還有壽桃，現場擠進近400位長輩們同歡，氣氛好熱鬧。

一開場有熱情有活力的動健康，帶著大家舞動身體活出生命力，也為活動揭開序幕，今年厚德里歡度九九重陽敬老活動擴大舉辦，利用共餐時間，與國際扶輪社3481地區第七分區，聯合社區服務舉辦重陽敬老活動，現場有健康操也有國樂演奏，節目安排豐富熱鬧。

厚德里長陳有諒說，非常感謝國際扶輪社3481地區第七分區總共有12個分社到厚德里做社會服務，雖然下雨，但長輩們很踴躍，活動中心整個滿座，今年總共準備了400份的油飯、豬腳、紅蛋還有壽桃，一掃而空，可見老人家對九九重陽非常重視，希望他們都能夠呷健康、呷百二。

扶輪社3481地區助理總監陳靜綾表示，扶輪社3481地區第七分區12個社一起來辦重陽敬老送餐的活動，因為福美扶輪社多年來在重陽節前後，都會特別來關懷厚德里的長輩，幫他們過節。

台北南隆扶輪社長盧翰霖指出，感謝厚德里長陳有諒幫忙一起做重陽敬老活動，這是很棒的社會服務，也是扶輪社很好的服務計劃。

中和福美扶輪社長林麗鶴也說，很榮幸有這機會代表中和福美扶輪社來主辦第七分區的重陽節活動，希望用陪伴做最好的守護，把這份愛與關懷傳遞到社區的每個角落。

現場也頒發感謝狀感謝扶輪社的愛心，接著社長們將一份份的油飯雞腿、紅蛋再加上壽桃，親自送到長輩手中，祝老人家重陽節快樂。

重陽節 長輩 壽桃

民進黨提普發4.6萬條例將送大會討論 新北市府：尊重議會

新北市議員張嘉玲提出「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，經程序委員討論後，將送大會討論。...

漏水修不好、營運績效評估「蓋牌」…議員酸監督大巨蛋很窩囊

北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員今質詢問內容是否見不得人，要求不影響商業機密...

汐止區北峰里備500份餐點 重陽前夕陪長輩歡度佳節

九九重陽節，在這專屬於長輩的日子裡，今(23)日汐止的北峰里辦公處特地準備了500個便當還有洗碗精、洗手乳，送給長輩歡慶重陽節，當天還特地安排動健康，帶著長輩運動一下，氣氛好熱鬧。

新北營建剩餘土石方自治條例三讀 運土車輛強制裝設GPS

新北市議會今天三讀通過「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，明確規範土資場的設置規模、啟用營運相關程序，避免在施工過程造...

板橋運動中心重磅回歸！AI智慧＋潮運動全面升級 10月25日起免費玩一週

新北市板橋國民運動中心歷經五個月整修與空間改造，全面翻新升級，以「運動×休閒×科技」為核心，帶著全新靈魂閃亮登場。全館汰換老舊設施、導入智慧化管理與節能系統，不僅環境更舒適、操作也更便利。10月25日

