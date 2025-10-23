汐止區北峰里備500份餐點 重陽前夕陪長輩歡度佳節

九九重陽節，在這專屬於長輩的日子裡，今(23)日汐止的北峰里辦公處特地準備了500個便當還有洗碗精、洗手乳，送給長輩歡慶重陽節，當天還特地安排動健康，帶著長輩運動一下，氣氛好熱鬧。

北峰里每個月舉辦一次的老人共餐，因為下星期就是九九重陽，所以今天特地舉辦慶祝活動，時間一到，大家陸續來報到，除了政令宣導，還安排動健康，熱鬧又健康。

菜色跟平常不一樣，里長九九重陽都會準備里內有名好吃的便當，志工們一一裝袋後，長輩們排隊領取，領完便當另一頭繼續排隊，陳里長特地準備了洗碗精跟洗手乳送給長輩過節。

北峰里長陳南海提到，北峰里舉辦慶重陽活動已經10幾年了，一直都很注意老人家福利，除了安排老人共餐，或是重陽節也會辦活動慶祝，讓長輩都可以多走出家門，和鄰居們閒話家常，今天特地準備了里內很有名便當店的便當，每一年都準備，長輩也都覺得好吃、很豐盛，還有送洗碗精跟洗手乳。