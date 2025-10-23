快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

汐止區北峰里備500份餐點 重陽前夕陪長輩歡度佳節

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
北峰里重陽節辦活動慶祝，讓長輩都可以多走出家門，和鄰居們閒話家常。 圖／觀天下有線電視提供
北峰里重陽節辦活動慶祝，讓長輩都可以多走出家門，和鄰居們閒話家常。 圖／觀天下有線電視提供

九九重陽節，在這專屬於長輩的日子裡，今(23)日汐止的北峰里辦公處特地準備了500個便當還有洗碗精、洗手乳，送給長輩歡慶重陽節，當天還特地安排動健康，帶著長輩運動一下，氣氛好熱鬧。

北峰里每個月舉辦一次的老人共餐，因為下星期就是九九重陽，所以今天特地舉辦慶祝活動，時間一到，大家陸續來報到，除了政令宣導，還安排動健康，熱鬧又健康。

菜色跟平常不一樣，里長九九重陽都會準備里內有名好吃的便當，志工們一一裝袋後，長輩們排隊領取，領完便當另一頭繼續排隊，陳里長特地準備了洗碗精跟洗手乳送給長輩過節。

北峰里長陳南海提到，北峰里舉辦慶重陽活動已經10幾年了，一直都很注意老人家福利，除了安排老人共餐，或是重陽節也會辦活動慶祝，讓長輩都可以多走出家門，和鄰居們閒話家常，今天特地準備了里內很有名便當店的便當，每一年都準備，長輩也都覺得好吃、很豐盛，還有送洗碗精跟洗手乳。

長輩 洗碗精 便當

延伸閱讀

山坡地坍方下方積泥水 汐止區長青里多處傳災情

屏東縣崁頂鄉提高重陽敬老禮金 讓長者獲實質支持

逾5小時才排除…昨國道死亡車禍癱瘓汐止交通 廖先翔曝「關鍵原因」

送壽麵、壽桃慶重陽 汐止區江北里上千長輩開心過節

相關新聞

民進黨提普發4.6萬條例將送大會討論 新北市府：尊重議會

新北市議員張嘉玲提出「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，經程序委員討論後，將送大會討論。...

漏水修不好、營運績效評估「蓋牌」…議員酸監督大巨蛋很窩囊

北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員今質詢問內容是否見不得人，要求不影響商業機密...

扶輪社加碼 汐止區厚德里長輩吃油飯雞腿開心過重陽

下星期三就是九九重陽節，汐止區厚德里利用共餐時間，幫長輩們慶祝重陽節，這一天扶輪社來做社會服務，當天準備了油飯、雞腿還有壽桃，現場擠進近400位長輩們同歡，氣氛好熱鬧。

汐止區北峰里備500份餐點 重陽前夕陪長輩歡度佳節

九九重陽節，在這專屬於長輩的日子裡，今(23)日汐止的北峰里辦公處特地準備了500個便當還有洗碗精、洗手乳，送給長輩歡慶重陽節，當天還特地安排動健康，帶著長輩運動一下，氣氛好熱鬧。

新北營建剩餘土石方自治條例三讀 運土車輛強制裝設GPS

新北市議會今天三讀通過「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，明確規範土資場的設置規模、啟用營運相關程序，避免在施工過程造...

板橋運動中心重磅回歸！AI智慧＋潮運動全面升級 10月25日起免費玩一週

新北市板橋國民運動中心歷經五個月整修與空間改造，全面翻新升級，以「運動×休閒×科技」為核心，帶著全新靈魂閃亮登場。全館汰換老舊設施、導入智慧化管理與節能系統，不僅環境更舒適、操作也更便利。10月25日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。