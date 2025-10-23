快訊

下班注意！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路炸到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

新北營建剩餘土石方自治條例三讀 運土車輛強制裝設GPS

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市營建剩餘土石方管理自治條例，明確訂定土資場的設置規模、啟用營運等相關程序。圖／新北市工務局提供
新北市營建剩餘土石方管理自治條例，明確訂定土資場的設置規模、啟用營運等相關程序。圖／新北市工務局提供

新北市議會今天三讀通過「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，明確規範土資場的設置規模、啟用營運相關程序，避免在施工過程造成環境汙染或公共安全隱憂，自治條例也要求運送餘土車輛強制裝設即時追蹤系統（GPS），違者可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，且可連續開罰。新北市工務局表示，本自治條例將報請中央主管機關核定後公布施行。

營建剩餘土石方管控不易，廢土經常混雜垃圾被違規傾倒殘害國土，新北土方自治條例審理多年，但因牽涉複雜，多次因屆期不列序重送。

馮兆麟表示，市府在2011年6月13日發布「新北市營建工程剩餘土石方處理及營建混合物資源處理場設置管理要點」，但現行規定無法全面涵蓋土資場的管理細節，部分違規案件也欠缺裁罰依據，難以達到嚇阻作用，制定自治條例可以有效補強現行規範的不足，有其必要及急迫性。

目前新北市有18處土石方資源堆置處理場，工務局指出，「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」共計六章二十八條，從營建剩餘土石方的產出、運送、查核，以及土資場的設置申請、審查核准、啟用營運與處理程序，皆有建立具體規範與罰則機制。

目前管理辦法對沒有違規紀錄的業者，無法強制裝設GPS系統，自治條例通過後，第六條明定清運業者應隨車攜帶餘土流向證明文件，運送車輛應裝置即時追蹤系統，並維持正常運作，以加強監督管控，違者可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並命限期改善，屆期未改善得按次處理，並得依建築法勒令停工。

馮兆麟表示，市府過去從源頭管控到後端去化採用科技設備輔助管理，並且跨局處合作執行黑蝙蝠專案，已連續兩屆獲得內政部「營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核」最佳考評的成績，這次自治條例順利三讀通過，未來能更有效率的管理本市土資場與剩餘土石方流向，落實減輕環境負擔的目標，打造安全、環保與高品質的宜居城市。

新北市營建剩餘土石方管理自治條例，明確訂定土資場的設置規模、啟用營運等相關程序。圖／新北市工務局提供
新北市營建剩餘土石方管理自治條例，明確訂定土資場的設置規模、啟用營運等相關程序。圖／新北市工務局提供

開罰 國土 內政部

延伸閱讀

民進黨提普發4.6萬條例將送大會討論 新北市府：尊重議會

風神颱風帶來極端豪雨 新北3天抽水近2千萬噸防災護城

台東森林公園入園客減？縣府：颱風豪雨影響與門票調漲無關

汐止山區連續坍方 市府搶修通車並研擬邊坡穩定方案

相關新聞

民進黨提普發4.6萬條例將送大會討論 新北市府：尊重議會

新北市議員張嘉玲提出「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，經程序委員討論後，將送大會討論。...

漏水修不好、營運績效評估「蓋牌」…議員酸監督大巨蛋很窩囊

北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員今質詢問內容是否見不得人，要求不影響商業機密...

新北營建剩餘土石方自治條例三讀 運土車輛強制裝設GPS

新北市議會今天三讀通過「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，明確規範土資場的設置規模、啟用營運相關程序，避免在施工過程造...

板橋運動中心重磅回歸！AI智慧＋潮運動全面升級 10月25日起免費玩一週

新北市板橋國民運動中心歷經五個月整修與空間改造，全面翻新升級，以「運動×休閒×科技」為核心，帶著全新靈魂閃亮登場。全館汰換老舊設施、導入智慧化管理與節能系統，不僅環境更舒適、操作也更便利。10月25日

坪林茶業博物館「烹茶煨鴨腳」特展登場 揭開古代茶食文化的千年風味

新北市坪林茶業博物館「烹茶煨鴨腳—茶食文化特展」即日起至115年11月22日，將為大眾揭開包含「鴨腳」等古代茶食的神秘面紗，品味千年前品茗佐食的飲食風貌與人文情懷。 新北市文化局表示，茶食是飲茶文化

新北歡樂耶誕城備戰 新北將成立戰情室全天候掌控交通

新北歡樂耶誕城將在11月14日登場，一連舉辦45天，預計將湧入大量人潮，板橋地區如臨大敵。地方議員直言，市府多年來交通配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。