新北營建剩餘土石方自治條例三讀 運土車輛強制裝設GPS

新北市議會今天三讀通過「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，明確規範土資場的設置規模、啟用營運相關程序，避免在施工過程造成環境汙染或公共安全隱憂，自治條例也要求運送餘土車輛強制裝設即時追蹤系統（GPS），違者可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，且可連續開罰。新北市工務局表示，本自治條例將報請中央主管機關核定後公布施行。

營建剩餘土石方管控不易，廢土經常混雜垃圾被違規傾倒殘害國土，新北土方自治條例審理多年，但因牽涉複雜，多次因屆期不列序重送。

馮兆麟表示，市府在2011年6月13日發布「新北市營建工程剩餘土石方處理及營建混合物資源處理場設置管理要點」，但現行規定無法全面涵蓋土資場的管理細節，部分違規案件也欠缺裁罰依據，難以達到嚇阻作用，制定自治條例可以有效補強現行規範的不足，有其必要及急迫性。

目前新北市有18處土石方資源堆置處理場，工務局指出，「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」共計六章二十八條，從營建剩餘土石方的產出、運送、查核，以及土資場的設置申請、審查核准、啟用營運與處理程序，皆有建立具體規範與罰則機制。

目前管理辦法對沒有違規紀錄的業者，無法強制裝設GPS系統，自治條例通過後，第六條明定清運業者應隨車攜帶餘土流向證明文件，運送車輛應裝置即時追蹤系統，並維持正常運作，以加強監督管控，違者可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並命限期改善，屆期未改善得按次處理，並得依建築法勒令停工。