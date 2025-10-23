民進黨提普發4.6萬條例將送大會討論 新北市府：尊重議會

新北市議員張嘉玲提出「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，經程序委員討論後，將送大會討論。新北市府副發言人陳柏翰表示，市府維持一貫立場，若議會經三讀程序通過，尊重議會的決議，但呼籲議員必須嚴肅考慮新北的財政情況及建設需求。

張嘉玲指出，中央政府17日通過包含普發現金特別條例，民進黨新北黨團也呼籲市府應響應加碼，今年8月即提出「新北市普發現金自治條例」草案，主張面對國際經濟局勢變動與關稅挑戰，市府應還稅於民，將超徵稅金回饋給每位新北市民4.6萬元。

張嘉玲說，提案送出卻未獲市府回應，今年9月底，由她再提「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例」草案，並經過議會程序立法，實質推動地方普發現金進度，今日該自治條例也順利送大會一讀程序審查，並將依三讀程序於此次大會辦理，有望在這個會期予地方實質法源，加速新北市普發現金進度。

總召廖宜琨表示，中央既已決定要發普發現金1萬元，顯見普發現金儼然成為全民共識，新北市作為第一大直轄市，怎可落於人後，現在程序會裡自治條例草案依三讀程序辦理，呼籲市府不要再裝作沒聽見，呼籲侯市府跟著主流民意做事趕快發一發，不要再拖延。

副召蘇錦雄表示，新北市在財劃法修正後財源大幅增加，市府根本沒有理由再推託，侯市府應該展現魄力，不要再拖延。

幹事長山田摩衣表示，藍白版「財劃法」修正通過後，營業稅將從現行40%提高為100%全數分配給地方，等於地方政府稅收大幅增加，按照藍白的邏輯，「超收就應該普發現金、還稅於民」，且明年在新增407億統籌分配款與地方100% 營業稅的情況下，財源更為充裕，普發現金根本不是問題。

書記長顏蔚慈表示，依照國民黨的邏輯，政府只要有稅收盈餘，就應該「還稅於民」，現在在程序會中自治條例順利通過，屆時出法規委員會到大會三讀時也請國民黨要一起支持新北普發現金促進經濟，不要口口聲聲要求中央普發，到了自己執政卻選擇閃躲推託。

陳柏翰說，市府已多次強調，將固定資產如市府大樓、公共場館等的公告地價上漲，當作是資產增加、有餘裕能普發現金，是對財政的認知有誤。若要舉債或拋售機關大樓來普發現金4.6萬，所需經費超過1858億，將嚴重排擠基礎建設及教育、社福經費，相信這也不是議員樂見的。