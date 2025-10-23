板橋運動中心重磅回歸！AI智慧＋潮運動全面升級 10月25日起免費玩一週

新北市板橋國民運動中心歷經五個月整修與空間改造，全面翻新升級，以「運動×休閒×科技」為核心，帶著全新靈魂閃亮登場。全館汰換老舊設施、導入智慧化管理與節能系統，不僅環境更舒適、操作也更便利。10月25日至31日試營運期間，全館設施與課程免費開放。

體育局表示，板橋國民運動中心是新北市都會型場館的重要據點，由原廠商長佳機電工程股份有限公司持續營運，以「智慧升級、環保節能」為主軸，全面更新體適能中心器材、翻新泳池與休憩空間，並同步汰換空調及電力系統，打造安全、友善又高效的運動環境。

體育局指出，全新的板橋運動中心是一處結合潮流與科技的運動生活基地，本次改裝後新增匹克球場包括三座室內與一座戶外球場，並引進時下最受歡迎的器械皮拉提斯與空中瑜珈課程，讓民眾依興趣自由探索、享受運動樂趣。中心也導入AI智慧客服系統與自助KIOSK售票機，提供即時諮詢、線上報名、場地預約與繳費等多元服務，正式邁入客服3.0時代，讓運動體驗更加便利。

體育局表示，試營運每日開放時間為上午10時至晚間8時，除全館設施免費使用外，還規劃多項特色體驗課程，包括器械皮拉提斯、空中瑜珈、有氧、肌力訓練及泳技檢測等，從熱身到進階一次體驗。現場更舉辦「匹克球九宮格闖關送好禮」、「匹克球體驗活動」及「板運美人魚」開幕活動等限定驚喜，讓大家在運動中盡情玩樂，動出健康與好心情。

體育局表示，免費體驗課程將於10/22中午12時起開放線上報名，名額有限、額滿為止；球館（羽球、籃球、桌球、撞球、壁球）則於10/22下午2時起開放網路預約，每人可預約單項場地1至2小時，最多可提前4日預約。匹克球體驗活動將於10/25登場，並於10/24上午10時至下午5時開放電話預約02-2258-8886轉201，每人限預約一小時，額滿為止。

