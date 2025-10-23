坪林茶業博物館「烹茶煨鴨腳」特展登場 揭開古代茶食文化的千年風味

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
新北市坪林茶業博物館「烹茶煨鴨腳—茶食文化特展」即日起至115年11月22日，將為大眾揭開包含「鴨腳」等古代茶食的神秘面紗。照片取自新北市政府
新北市坪林茶業博物館「烹茶煨鴨腳—茶食文化特展」即日起至115年11月22日，將為大眾揭開包含「鴨腳」等古代茶食的神秘面紗。照片取自新北市政府

新北市坪林茶業博物館「烹茶煨鴨腳—茶食文化特展」即日起至115年11月22日，將為大眾揭開包含「鴨腳」等古代茶食的神秘面紗，品味千年前品茗佐食的飲食風貌與人文情懷。

新北市文化局表示，茶食是飲茶文化中不可或缺的重要元素，但很少人知道最早的茶食來源究竟為何？坪林茶博館特別透過本次特展為大眾溯源茶食的由來。「鴨腳」乍看之下好像是喝茶搭配滷味的意思，其實是古人見「銀杏」葉子與鴨掌相像而為它取的有趣別名，將銀杏果放在烹茶的爐灰裡煨熱，是古老的佐茶食品之一。

文化局指出，「烹茶煨鴨腳」茶食文化特展透過歷史文化的脈絡以及科學理論的角度，探討茶食對於人們的健康、風俗、禮儀、信仰等生活層面的重要性，並深入介紹最早發展飲茶文化的東亞地區，包括古代中國、臺灣、日本、韓國等地的特色茶食文化。展場以精巧食物模型復刻難得一見的古代茶食，重現距今千年前最古老唐果子「清淨歡喜團」真實樣貌；並運用浮空旋轉展示及羊毛氈工藝呈現日本和菓子與臺灣茶食造型之美，讓茶食彷彿化身美輪美奐的藝術品。

