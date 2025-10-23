漏水修不好、營運績效評估「蓋牌」…議員酸監督大巨蛋很窩囊

北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員今質詢問內容是否見不得人，要求不影響商業機密情況下應公開，且大巨蛋近日因連日大雨又出現漏水，要求體育局本周給報告具體說明漏水原因及是否能修得好。體育局允諾，會督促遠雄改善漏水問題，評估報告也會與法務局研議是否能公開。

體育局今赴議會教育委員會工作報告，不過連日大雨大巨蛋日前舉行台灣大賽也發生漏水情形，局長游竹萍表示，去年裁罰190萬，今年罰30萬，要求遠雄積極改善漏水問題。不過評估報告未公開，議員秦慧珠質疑，內容有什麼見不得人無法公開，要求要開專案報告，並邀請遠雄列席。

曾獻瑩也舉例，去年在評估大巨蛋前年營運績效，包含會議紀錄與委員名單都有公開，但今年9月所舉行的績效評估委員會，體育局卻稱涉及營業機密為由拒絕公開，但評分項目多為公共管理性質，如契約履行情形、滿意度調查、基地維護與漏水改善等，與營業秘密毫無關聯，若真涉及商業機密可以部分遮蔽，但不該全面蓋牌。

民眾黨議員陳宥丞表示，大巨蛋啟用至今不斷漏水，一直沒修好，他不斷接獲棒球迷、歌迷陳情，但卻遲遲沒改善「議員當3年還沒辦法監督修好，我覺得好窩囊」一年最高可以罰到300萬元，但體育局至今都沒有祭出最高罰緩，不斷幫遠雄重新定義漏水，質問體育局到底修不修得好。

體育局長游竹萍指出，體育局立場絕對不允許漏水狀況發生，若有發現就會依照契約規定處理，目前也已要求遠雄積極改善。副局長吳建羣補充，這次漏水狀況主因為屋頂防水膠布有受熱變質導致漏水，目前已重新貼更堅固的防水膠帶，他坦言，抓漏確實很有挑戰，加上橢圓形屋頂導致漏水點位會跑，遠雄目前已請專業團隊，以科技抓漏方式處理。

針對營運績效評估報告公開問題，體育局補充，依據「促參法」，評定委員個別評分表及民間機構提送資料，相關人員亦應保守秘密，而評定結果已依照相關法令公開於網路平台。