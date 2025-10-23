快訊

漏水修不好、營運績效評估「蓋牌」…議員酸監督大巨蛋很窩囊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員今質詢問內容是否見不得人，要求不影響商業機密情況下應公開。記者陳正興／攝影
北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員今質詢問內容是否見不得人，要求不影響商業機密情況下應公開。記者陳正興／攝影

北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員今質詢問內容是否見不得人，要求不影響商業機密情況下應公開，且大巨蛋近日因連日大雨又出現漏水，要求體育局本周給報告具體說明漏水原因及是否能修得好。體育局允諾，會督促遠雄改善漏水問題，評估報告也會與法務局研議是否能公開。

體育局今赴議會教育委員會工作報告，不過連日大雨大巨蛋日前舉行台灣大賽也發生漏水情形，局長游竹萍表示，去年裁罰190萬，今年罰30萬，要求遠雄積極改善漏水問題。不過評估報告未公開，議員秦慧珠質疑，內容有什麼見不得人無法公開，要求要開專案報告，並邀請遠雄列席。

曾獻瑩也舉例，去年在評估大巨蛋前年營運績效，包含會議紀錄與委員名單都有公開，但今年9月所舉行的績效評估委員會，體育局卻稱涉及營業機密為由拒絕公開，但評分項目多為公共管理性質，如契約履行情形、滿意度調查、基地維護與漏水改善等，與營業秘密毫無關聯，若真涉及商業機密可以部分遮蔽，但不該全面蓋牌。

民眾黨議員陳宥丞表示，大巨蛋啟用至今不斷漏水，一直沒修好，他不斷接獲棒球迷、歌迷陳情，但卻遲遲沒改善「議員當3年還沒辦法監督修好，我覺得好窩囊」一年最高可以罰到300萬元，但體育局至今都沒有祭出最高罰緩，不斷幫遠雄重新定義漏水，質問體育局到底修不修得好。

體育局長游竹萍指出，體育局立場絕對不允許漏水狀況發生，若有發現就會依照契約規定處理，目前也已要求遠雄積極改善。副局長吳建羣補充，這次漏水狀況主因為屋頂防水膠布有受熱變質導致漏水，目前已重新貼更堅固的防水膠帶，他坦言，抓漏確實很有挑戰，加上橢圓形屋頂導致漏水點位會跑，遠雄目前已請專業團隊，以科技抓漏方式處理。

針對營運績效評估報告公開問題，體育局補充，依據「促參法」，評定委員個別評分表及民間機構提送資料，相關人員亦應保守秘密，而評定結果已依照相關法令公開於網路平台。

漏水 體育 大巨蛋

相關新聞

民進黨提普發4.6萬條例將送大會討論 新北市府：尊重議會

新北市議員張嘉玲提出「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，經程序委員討論後，將送大會討論。...

新北營建剩餘土石方自治條例三讀 運土車輛強制裝設GPS

新北市議會今天三讀通過「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，明確規範土資場的設置規模、啟用營運相關程序，避免在施工過程造...

板橋運動中心重磅回歸！AI智慧＋潮運動全面升級 10月25日起免費玩一週

新北市板橋國民運動中心歷經五個月整修與空間改造，全面翻新升級，以「運動×休閒×科技」為核心，帶著全新靈魂閃亮登場。全館汰換老舊設施、導入智慧化管理與節能系統，不僅環境更舒適、操作也更便利。10月25日

坪林茶業博物館「烹茶煨鴨腳」特展登場 揭開古代茶食文化的千年風味

新北市坪林茶業博物館「烹茶煨鴨腳—茶食文化特展」即日起至115年11月22日，將為大眾揭開包含「鴨腳」等古代茶食的神秘面紗，品味千年前品茗佐食的飲食風貌與人文情懷。 新北市文化局表示，茶食是飲茶文化

新北歡樂耶誕城備戰 新北將成立戰情室全天候掌控交通

新北歡樂耶誕城將在11月14日登場，一連舉辦45天，預計將湧入大量人潮，板橋地區如臨大敵。地方議員直言，市府多年來交通配...

