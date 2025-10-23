新北歡樂耶誕城備戰 新北將成立戰情室全天候掌控交通

新北歡樂耶誕城將在11月14日登場，一連舉辦45天，預計將湧入大量人潮，板橋地區如臨大敵。地方議員直言，市府多年來交通配套「永遠老調重彈、敷衍無感」，相關交維計畫應即刻與里長召開在地交通對策會議，正式納入在地意見後才能實施。新北市觀旅局指出，市府將成立戰情室掌握即時交通資訊，並搭配手機信令評估周遭人潮聚集及疏散應變規畫等措施。

新北歡樂耶誕城是地方重要品牌，有不少遊客對耶誕城登場都相當期待，但周邊居民卻相當憂心長達1個半月的交通黑暗期，更戲稱是「新北撒旦城」。

新北市議員石一佑指出，耶誕城辦理多年，每年主要幹道文化路、縣民大道、中山路在下班尖峰時刻「永遠塞塞塞」，市府應公開過去3年，耶誕城期間尖峰時段的社區路口實際車速與壅塞數據，並提出對應的改善方案，強調交通治理應以科學數據為基礎，而非僅憑空泛的加強疏導口號。

新北觀旅局指出，他們與交通局共同研擬交通疏運規畫，在大眾運輸部分，透過鼓勵民眾搭乘各式大眾交通工具，並透過部分道路管制、改道及疏運規畫，另也透過交通號誌秒數彈性調整，並配合活動部分Youbike站點暫停租借。

如活動期間每日15-23時，縣民大道(南下)禁止左轉新站路；活動期間線民/新府、縣民/新站、中山新站、中山/新府等四個路口每周五、六、日行人專用時相延長至晚間11時，並由交通局及警察局適時管制交通號誌，彈性延長秒數，優先疏導民眾。

市府也將規畫小型車臨時停車區供民眾使用，若部分停車場之車輛滿溢時，協調停車場業者引導車輛至鄰近停車場停放。

觀旅局也說，市府也會成立「戰情室」掌握即時交通資訊，搭配手機信令評估周遭人潮聚集及疏散應變規畫等措施，後續觀旅局除依規提出「大型群聚活動安全工作計畫」外，亦將透過多元管道加強宣導民眾搭乘大眾交通工具到訪。