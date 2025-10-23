快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

新北第20家日照中心 中和安邦青年社宅成立日間照顧中心今啟用

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市中和安邦障礙者日間照顧中心於今日正式啟用。圖／新北市社會局提供
新北市中和安邦障礙者日間照顧中心於今日正式啟用。圖／新北市社會局提供

新北65歲長者高達近80萬人，為落實社區在地照顧、建構友善共融照護環境，新北市中和安邦障礙者日間照顧中心於今日正式啟用，此為新北第20家日照中心，也就是第6家重度失能日照中心。新北市社會局長李美珍表示，全市已佈建89家機構及社區式服務據點，支持身障朋友多元發展，與社區共融生活。

中和安邦障礙者日照中心位於中和安邦青年社會住宅，利用公益回饋空間設置，周邊交通及生活機能相當便利。安邦社宅內也設立公托托育、長照據點、青創基地等，為一多功能社宅。

李美珍表示，失能身心障礙者是社會中特別需要關懷的族群，安邦日照中心不僅提供25位45歲以下個案日常生活的照護與復健，幫助生活自理，也能減輕家長的照顧負荷，獲得喘息空間。

新北市會持續攜手民間團體擴展資源，推動多元、在地化的身障福利服務，打造更具包容力的友善城市。她並感謝城鄉局與住都中心，提供優質的社宅公益回饋空間，讓社會局能廣佈服務據點。

社團法人台灣社會發展推動協會理事長羅雪娥表示，中心除聘請專業社工和教保員，予以學員生活陪伴照顧、心理支持、課程訓練外，並設有角落空間和舒緩室，以及許多體健設備，讓身障朋友可以獲得情緒紓解，也可以運動紓壓，獲得身心平衡發展。

身障 社宅 中和 長照

延伸閱讀

AI入工地！桃園埔心社宅導入智慧管理 轉型提升工安

社工疲於奔命 新北議員促新北跨局處協力並增加待遇

新北松年大學展現高齡創作力 重陽禮金22日起陸續入帳

深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

相關新聞

永和大陳都更再推進…單元7通過審議 拚115年動工

被視為產權最複雜、規模最大的永和大陳都市更新案再有進展，新北市府今公告，公辦更新的單元7已通過都更審議，預計將於115年...

漏水修不好、營運績效評估「蓋牌」…議員酸監督大巨蛋很窩囊

北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員今質詢問內容是否見不得人，要求不影響商業機密...

新北歡樂耶誕城備戰 新北將成立戰情室全天候掌控交通

新北歡樂耶誕城將在11月14日登場，一連舉辦45天，預計將湧入大量人潮，板橋地區如臨大敵。地方議員直言，市府多年來交通配...

新北第20家日照中心 中和安邦青年社宅成立日間照顧中心今啟用

新北65歲長者高達近80萬人，為落實社區在地照顧、建構友善共融照護環境，新北市中和安邦障礙者日間照顧中心於今日正式啟用，...

防白沙屯媽祖遶境變調 土城警出手約制各路陣頭

宗教盛事「白沙屯媽祖遶境暨北辰宮週年慶」即將於10月31日至11月1日於土城舉行，為避免期間造成交通阻塞，以及約制各路陣...

新北歡樂耶誕城來了！11月14日登場 LINE FRIENDS領軍打造馬戲嘉年華

新北市年度盛事「歡樂耶誕城」將於11月14日登場，今年以「馬戲嘉年華」為主題，首度攜手LINE FRIENDS & LI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。