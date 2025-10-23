新北第20家日照中心 中和安邦青年社宅成立日間照顧中心今啟用

新北65歲長者高達近80萬人，為落實社區在地照顧、建構友善共融照護環境，新北市中和安邦障礙者日間照顧中心於今日正式啟用，此為新北第20家日照中心，也就是第6家重度失能日照中心。新北市社會局長李美珍表示，全市已佈建89家機構及社區式服務據點，支持身障朋友多元發展，與社區共融生活。

中和安邦障礙者日照中心位於中和安邦青年社會住宅，利用公益回饋空間設置，周邊交通及生活機能相當便利。安邦社宅內也設立公托托育、長照據點、青創基地等，為一多功能社宅。

李美珍表示，失能身心障礙者是社會中特別需要關懷的族群，安邦日照中心不僅提供25位45歲以下個案日常生活的照護與復健，幫助生活自理，也能減輕家長的照顧負荷，獲得喘息空間。

新北市會持續攜手民間團體擴展資源，推動多元、在地化的身障福利服務，打造更具包容力的友善城市。她並感謝城鄉局與住都中心，提供優質的社宅公益回饋空間，讓社會局能廣佈服務據點。

社團法人台灣社會發展推動協會理事長羅雪娥表示，中心除聘請專業社工和教保員，予以學員生活陪伴照顧、心理支持、課程訓練外，並設有角落空間和舒緩室，以及許多體健設備，讓身障朋友可以獲得情緒紓解，也可以運動紓壓，獲得身心平衡發展。