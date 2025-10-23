台荷攜手創作美食奇幻之旅 成就環南市場新地標

快訊

中央社／ 台北23日電

北市文化局今天發布環南市場「紫氣東來．風味飄香」3件公共藝術作品，由荷蘭藝術家以奇幻又詩意風格構圖台灣美食，經台灣工藝師以手拉坯瓷盤、龍雕塑呈現，成就城市新地標。

台北市文化局、荷蘭在台辦事處代表、國內工藝師團隊等今天出席「紫氣東來．風味飄香」公共藝術作品發布會，見證斥資新台幣2500萬元，由台、荷跨文化攜手完成3件作品，透過市民餐桌記憶呈現，成就台北食材供應樞紐的環南市場成為城市新地標。

文化局說，3件作品皆由創作「豐饒之角 The Hornof Plenty」的荷蘭藝術家阿爾諾．科寧（ArnoCoenen）構思繪圖後執行，延續其奇幻而詩意風格。

走到環河南路、西藏路交會口的人行道上，首先映入眼簾的是「紫氣東來」龍形雕塑，除有大理高中國中部師生參與執行，並在五行創意藝術總監鞏文宜率領下，以陶瓷、剪黏、馬賽克工藝完成，龍體上的小籠包、珍珠奶茶等在地美食，充分呈現市場的生命力與繁榮。

阿爾諾．科寧分享，「紫氣東來」龍形雕塑的構思來自市場食材，靈感來自16世紀畫家阿爾欽博托（Giuseppe Archimbaldo），並融合傳統的台灣元素和荷蘭的台夫特藍瓷（Delft Blue）；對他來說，公共藝術不只是裝飾空間，更是凝聚社區與文化交流的力量。

走上露台的戶外階梯側邊牆上，則可見「環南風味」八組瓷盤，由台灣工藝師陳元杉手拉坯直徑80公分的陶瓷大盤並燒製、法華彩大師張美雲手繪攜手完成，每1件磁盤都是市場濃厚人情的庶民飲食文化。

上到2樓露台，抬頭可見牆面上的作品「城市印象」，使用陶板數位直印完成，左半側有龍山寺、西門紅樓、台北101等地標，右半部延伸至台中、彰化、雲林等農漁產大縣，並有台灣女性騎摩托車奔馳大街小巷，因為阿爾諾．科寧說，台灣女性非常有活力，特地呈現當中。

荷蘭 文化局

相關新聞

永和大陳都更再推進…單元7通過審議 拚115年動工

被視為產權最複雜、規模最大的永和大陳都市更新案再有進展，新北市府今公告，公辦更新的單元7已通過都更審議，預計將於115年...

漏水修不好、營運績效評估「蓋牌」…議員酸監督大巨蛋很窩囊

北市府評估台北大巨蛋去年營運績效得分為80.25分，不過報告細節未公開，議員今質詢問內容是否見不得人，要求不影響商業機密...

新北歡樂耶誕城備戰 新北將成立戰情室全天候掌控交通

新北歡樂耶誕城將在11月14日登場，一連舉辦45天，預計將湧入大量人潮，板橋地區如臨大敵。地方議員直言，市府多年來交通配...

新北第20家日照中心 中和安邦青年社宅成立日間照顧中心今啟用

新北65歲長者高達近80萬人，為落實社區在地照顧、建構友善共融照護環境，新北市中和安邦障礙者日間照顧中心於今日正式啟用，...

防白沙屯媽祖遶境變調 土城警出手約制各路陣頭

宗教盛事「白沙屯媽祖遶境暨北辰宮週年慶」即將於10月31日至11月1日於土城舉行，為避免期間造成交通阻塞，以及約制各路陣...

新北歡樂耶誕城來了！11月14日登場 LINE FRIENDS領軍打造馬戲嘉年華

新北市年度盛事「歡樂耶誕城」將於11月14日登場，今年以「馬戲嘉年華」為主題，首度攜手LINE FRIENDS & LI...

