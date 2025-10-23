永和大陳都更再推進…單元7通過審議 拚115年動工

被視為產權最複雜、規模最大的永和大陳都市更新案再有進展，新北市府今公告，公辦更新的單元7已通過都更審議，預計將於115年動工，119年完工，未來將興建36層高大樓，並回饋社宅與活動中心，打造永和新地標。

大陳社區為早年安置自浙江大陳島來台居民所建，全區面積約8.7公頃，屋齡逾50年，房舍老舊且巷弄狹窄、缺乏公共設施。市府多年來推動公辦都更，將社區分為7個單元逐一處理，力求翻轉住環與生活品質。

此次通過審議的單元7面積約1.3公頃，位於環河西路二段、保安路、新生路24巷與53巷之間，未來將興建2幢3棟地上36層、地下6層的集合住宅，除申請更新容積獎勵，也配合「都更二箭」政策，回饋37戶社會住宅與約300坪活動中心，基地更規劃黃金級綠建築、智慧建築及耐震設計，並設置綠帶與開放空間，提升整體環境品質。

新北市都更處指出，目前單元2已完工入住，單元3、6正在興建，單元5進入審議程序，單元1與4也在辦理公開展覽，將逐步接棒啟動，盼透過市府主導示範，帶動民間更新，加速永和大陳整體重建。