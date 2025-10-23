防白沙屯媽祖遶境變調 土城警出手約制各路陣頭

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
宗教盛事「白沙屯媽祖遶境暨北辰宮週年慶」即將於10月31日至11月1日於土城舉行，為避免期間造成交通阻塞，以及約制各路陣頭勿衍生聚眾鬥毆等治安情事，土城警分局昨出手邀集相關單位進行協調，期望能在守護優質宮廟文化之餘，也還給居民一個良好生活環境。

土城警分局昨共邀集土城區公所、各里里長、消防、清潔隊及宮廟等單位召開協調會，會後提出「高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」六大行動公約。

土城分局長陳建龍表示，活動期間除強化交通疏導，更加強取締未戴安全帽、無照駕駛及酒後駕車等違規行為，同時絕不允許任何滋事分子藉機擾亂社會秩序。

警方呼籲參加遶境的神轎、陣頭及信眾，在遶境過程中請降低音量、減少爆竹、隨手清垃圾，以維護陣頭形象，獲得民眾尊重與好感。為此，警方事前將持續對參與宮廟及陣頭進行查訪，簽署自律約制書，從源頭強化秩序管理。

土城 陣頭 遶境

