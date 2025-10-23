新北歡樂耶誕城來了！11月14日登場 LINE FRIENDS領軍打造馬戲嘉年華

新北市年度盛事「歡樂耶誕城」將於11月14日登場，今年以「馬戲嘉年華」為主題，首度攜手LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini聯名合作，打造充滿童趣與科技感的沉浸式燈區與系列活動。新北市長侯友宜今出席啟動記者會，強調將持續以最豐富的創意與熱情，讓耶誕城成為全國年底最值得期待的節慶場域。

侯友宜表示，從第1屆歡樂耶誕城開始，至今已連續舉辦15年，每年都絞盡腦汁構思主題與呈現方式，「要讓活動更好、讓市民開心，其實一點都不容易。」他感謝觀旅局與各界合作夥伴的投入，讓耶誕城從地方活動躍升為「全球50大耶誕市集」，去年度吸引高達770萬人次造訪，今年期望在LINE FRIENDS與馬戲主題的加持下，再創高峰。

觀旅局指出，今年耶誕城主燈區設於板橋市民廣場，以「歡樂馬戲棚」為核心，結合燈光、音樂與動態機械秀演，打造夢幻主燈展演，並結合熊大、兔兔、莎莉、熊美及minini夥伴們在全燈區現身，邀請大小朋友打卡合影。站前廣場則搖身一變為「全台最美歐洲童話村」，民眾無須出國即可沉浸歐式節慶氛圍。

除了燈區展演外，系列活動更是精采可期，包括開城當日主燈與馬戲大秀同步演出、「童樂馬戲嘉年華」於11/15至11/16登場，並在12月5日至7日舉辦德國風情「Freunde willkommen! 耶誕市集」，而12月13日至14日登場的「巨星耶誕演唱會」預計將掀起高潮。12月25日則安排「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」音樂饗宴，營造溫馨熱鬧的節慶氛圍。