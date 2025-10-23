快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

聽新聞
0:00 / 0:00

新北歡樂耶誕城來了！11月14日登場 LINE FRIENDS領軍打造馬戲嘉年華

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）與熊大合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）與熊大合影。記者張策／攝影

新北市年度盛事「歡樂耶誕城」將於11月14日登場，今年以「馬戲嘉年華」為主題，首度攜手LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini聯名合作，打造充滿童趣與科技感的沉浸式燈區與系列活動。新北市長侯友宜今出席啟動記者會，強調將持續以最豐富的創意與熱情，讓耶誕城成為全國年底最值得期待的節慶場域。

侯友宜表示，從第1屆歡樂耶誕城開始，至今已連續舉辦15年，每年都絞盡腦汁構思主題與呈現方式，「要讓活動更好、讓市民開心，其實一點都不容易。」他感謝觀旅局與各界合作夥伴的投入，讓耶誕城從地方活動躍升為「全球50大耶誕市集」，去年度吸引高達770萬人次造訪，今年期望在LINE FRIENDS與馬戲主題的加持下，再創高峰。

觀旅局指出，今年耶誕城主燈區設於板橋市民廣場，以「歡樂馬戲棚」為核心，結合燈光、音樂與動態機械秀演，打造夢幻主燈展演，並結合熊大、兔兔、莎莉、熊美及minini夥伴們在全燈區現身，邀請大小朋友打卡合影。站前廣場則搖身一變為「全台最美歐洲童話村」，民眾無須出國即可沉浸歐式節慶氛圍。

除了燈區展演外，系列活動更是精采可期，包括開城當日主燈與馬戲大秀同步演出、「童樂馬戲嘉年華」於11/15至11/16登場，並在12月5日至7日舉辦德國風情「Freunde willkommen! 耶誕市集」，而12月13日至14日登場的「巨星耶誕演唱會」預計將掀起高潮。12月25日則安排「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」音樂饗宴，營造溫馨熱鬧的節慶氛圍。

侯友宜說，今年耶誕城將展出14項主題亮點，包含LED舞台與演唱會投影首次連動、五感沉浸體驗、裸視3D彩幕等創新展演內容，更首次推出「CHOCO熊美爆米花桶」限量販售。市府也與全台7-ELEVEN通路合作推廣，透過多元行銷全面曝光新北耶誕城，盼讓更多國內外遊客共襄盛舉。

新北市長侯友宜（後排左）、熊大與小朋友進行合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（後排左）、熊大與小朋友進行合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，耶誕城從地方活動躍升為「全球50大耶誕市集」，去年度吸引高達770萬人次造訪，今年期望在LINE FRIENDS與馬戲主題的加持下，再創高峰。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，耶誕城從地方活動躍升為「全球50大耶誕市集」，去年度吸引高達770萬人次造訪，今年期望在LINE FRIENDS與馬戲主題的加持下，再創高峰。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右八）與各局處首長展示活動內容並進行合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右八）與各局處首長展示活動內容並進行合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右七）與各局處首長進行開城儀式。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右七）與各局處首長進行開城儀式。記者張策／攝影

侯友宜

延伸閱讀

新北山區豪雨汐止多處坍方 已預防性撤離1596人

九二共識是通關密語？ 侯友宜：按中華民國憲法就是大家的共識

影／昨晚宣布部分山區停班課遭網友嗆「給我來淡水」 侯友宜今回應了

解社工荒侯友宜爭取都會加給 專家：薪資、職場氛圍很重要

相關新聞

新北歡樂耶誕城來了！11月14日登場 LINE FRIENDS領軍打造馬戲嘉年華

新北市年度盛事「歡樂耶誕城」將於11月14日登場，今年以「馬戲嘉年華」為主題，首度攜手LINE FRIENDS & LI...

北市修正樹保條例 新增暫受保護機制

北市沒有「暫定受保護樹木」機制，為避免老樹在認定是否為受保護過程的「空窗期」遭砍伐，北市修正樹保自治條例，明定遇有緊急情...

列冊街友減少 報案數卻增加 北市府加強縣市通報防黑數

北市近年列冊街友數減少，但警察局通報案卻不斷增加，且可能隱藏黑數，議員籲落實安置，並與新北等跨縣市合作，長遠解決街友問題...

淡水往「桃園機場快線」快不了 擬減少站點

淡江大橋即將通車，新北規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水－八里觀光公車路線」，日前規畫路線出爐，機場...

迎淡江大橋通車 砸514億完善新北路網

淡江大橋預計明年5月通車，市府與中央單位整合國道、快速道路系統，投入514億元打造完善路網，並規畫微型轉運站、快速公車、...

北市普發2萬現金恐泡湯…市府考量財劃法未定案 還要先處理公共建設

中央將普發1萬元最快11月可以拿到，地方縣市也喊出要「還稅於民」，北市藍綠黨團提案要普發現金。市長蔣萬安今天到民進黨團針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。