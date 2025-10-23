北市修正樹保條例 新增暫受保護機制

北市沒有「暫定受保護樹木」機制，為避免老樹在認定是否為受保護過程的「空窗期」遭砍伐，北市修正樹保自治條例，明定遇有緊急情況時，主管機關得依職權逕先列管，以4個月為限，若期間仍遭砍伐，可罰最高10萬元，送議會審議中。

北市議會法規會昨審查北市樹保自治條例修正案，文化局長蔡詩萍表示，新增條文是授權主管機關，得就受保護樹木之認定程序及廢止程序訂定辦法，新增「暫定保護樹木的制度」，受保護期間，能夠有的緩衝期。避免過去曾發生過，一旦樹木被討論要不要保護時，就被砍掉。

由於樹木一旦成為暫定受保護樹木，將對所有人、管理人或占有人的使用、管理及收益等權利，即造成一定程度影響，且未來若在認定期間砍伐、破壞老樹，可開罰最高10萬元。蔡詩萍指出，若確定不符文資不予保留，就可以廢止。

文化局指出，新增條文明定認定期間應以4個月為限，必要時得延長一次，並自首次派員進行現場會勘時起算；不過法規會召集人吳世正和議員汪志冰認為，首次派員是指當天派員去現場？還是技師來會勘時起算？文字有疑義。

蔡詩萍指是「一派員去就成立了」，但議員仍認為口頭講沒有用，若認為要「即刻派員」就應該明定在法條內，因此將條文先暫擱，等修正文字後再送審議。