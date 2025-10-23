列冊街友減少 報案數卻增加 北市府加強縣市通報防黑數

北市近年列冊街友數減少，但警察局通報案卻不斷增加，且可能隱藏黑數，議員籲落實安置，並與新北等跨縣市合作，長遠解決街友問題。社會局允諾與鄰近縣市開轉銜會議，也呼籲中央擴大補助地方政府，避免福利匯聚造成街友集中都會地帶。

市府斥資2億改造艋舺公園要打造「東京表參道」，但動工近4個月，街友仍聚集，甚至寧願「路邊淋雨睡」，議員徐立信等民代觀察是愛心團體仍集中發便當。

富民里長范添成說，有些街友還有工作能力，會希望就服相關機構能夠媒合、重新振作，尤其冬天快到了，睡覺也很難受。

議員陳怡君調閱資料發現，北市列冊街友，從2022年590人，今年至9月為402人逐年減少；但2022至2023年，警察局「遊民」報案均為2400多件，去年增至3057件，今年到10月已有2576件，以每月200至250件，預期今年可能破3千件。

另外，北市街友7成都是來自外縣市，陳怡君建議市府，應從源頭解決街友問題，透過跨縣市會議合作，協助街友能自力更生，甚至可以返家，「每個案都積極處置、勸回家能勸一個是一個。」

社會局表示，除盤點轄內安置、服務資源，更挹注經費鼓勵民間理街友輔導，並與鄰近縣市開轉銜會議，建立名冊比對機制與即時通報群組，加強縣市街友通報。社會局提供很多夜宿點，但與街友生活習慣不同，不願進駐，會構思辦法，讓街友願接受服務。