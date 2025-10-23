聽新聞
淡水往「桃園機場快線」快不了 擬減少站點

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」。圖／摘自陳偉杰臉書
新北市規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」。圖／摘自陳偉杰臉書

淡江大橋即將通車，新北規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水－八里觀光公車路線」，日前規畫路線出爐，機場快線站點高達24站，被質疑「只是有到機場的公車不夠快」。新北交通局指出，經過地方反映，業者研擬減少站點，相關路線會再送路線審議委員會，核定路線12月出爐。

桃園機場快線路線依序是新市站、海洋都心社區、崁頂六鄰、甜水郡社區、中山濱海路口、外寮、頂好、永樂巷口、淡水捷運站、永樂巷口、小白宮、紅毛城、滬尾砲台、淡江大橋、八里、十三行博物館、中廣公司、八里服務站、舊城里、土地公廟、濱海智海街口、田寮、第一航廈、第二航廈。

新北議員鄭宇恩說，光從新市鎮到八里就有10站，要再到桃園機場還要十多站，不符合機場快線的期待；新北議員陳偉杰也說，機場快線一輛車42個座位，加上乘客行李空間有限，若路線繞行淡水捷運站，不僅上下車不便、車內常滿載，讓八里地區乘客更難搭乘，建議交通局應以「真正快捷」為核心。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，桃園機場快線研擬減少站點，要減少哪些站點，待業者評估運量等因素，詳細路線出爐後，會再送路線審議委員會審議。

