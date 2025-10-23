迎淡江大橋通車 砸514億完善新北路網

淡江大橋預計明年5月通車，市府與中央單位整合國道、快速道路系統，投入514億元打造完善路網，並規畫微型轉運站、快速公車、觀光公車及YouBike串聯，讓通勤、遊憩、出國更便利。交通局統計，相關工程改善，每日減碳量達6440公噸，相當於17座大安森林公園減碳效益。

新北交通局長鍾鳴時昨在市政會議以「國門新地標，生活新風貌」為題做專題報告，聚焦淡江大橋通車後影響，與周邊路網整合改善措施。

鍾鳴時說，新北與高公局、公路局等單位合作規畫交流道新設與改善，近期陸續完成增設樹林交流道、汐止增設南下入口匝道、台61銜接台64南向匝道改善工程等。

林口交流道南出、北入匝道改善2027年1月完工、台65新莊二新設南出匝道拚2029年完工、五股交流道增設北入北出匝道預計2027年10月完工，與淡北道路2029年6月完工等，相關工程費用達514億元。

鍾也說，淡江大橋將是國際旅客進入國門前看到的第一個城市地標，讓桃園機場與新北連結更緊密，交通局規畫2條快速公車及1條淡水八里觀光公車，透過大橋優勢，串聯淡水、八里、板橋與桃園機場等主要生活圈，讓民眾通勤、通學、出遊更便利。

新北陳姓女子住淡水，每天開車到板橋上班，她說，「淡水一向被新北人視為遠得要命的地方」，塞車是硬傷，期待聯外交通強化後，不管是開車或搭大眾運輸能節省通勤時間。

鍾鳴時說，新北YouBike公共自行車系統將在10月達成1500站及3億騎乘人次，每天使用量創13萬次新高，淡江大橋串起美麗的新北海岸線，橋上預留專用自行車道，市府將持續優化YouBike公共自行車租賃服務，深入山區、濱海與原鄉部落。

市長侯友宜預告，今年跨年焰火將擴大舉辦，在八里、淡水兩端施放。市府找來法國知名的焰火設計團隊，主題是萬河之河，總計施放超過4萬發。