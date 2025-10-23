聽新聞
迎淡江大橋通車 砸514億完善新北路網

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
淡江大橋預計明年5月通車。圖／聯合報系資料照片
淡江大橋預計明年5月通車。圖／聯合報系資料照片

淡江大橋預計明年5月通車，市府與中央單位整合國道、快速道路系統，投入514億元打造完善路網，並規畫微型轉運站、快速公車、觀光公車及YouBike串聯，讓通勤、遊憩、出國更便利。交通局統計，相關工程改善，每日減碳量達6440公噸，相當於17座大安森林公園減碳效益。

新北交通局長鍾鳴時昨在市政會議以「國門新地標，生活新風貌」為題做專題報告，聚焦淡江大橋通車後影響，與周邊路網整合改善措施。

鍾鳴時說，新北與高公局、公路局等單位合作規畫交流道新設與改善，近期陸續完成增設樹林交流道、汐止增設南下入口匝道、台61銜接台64南向匝道改善工程等。

林口交流道南出、北入匝道改善2027年1月完工、台65新莊二新設南出匝道拚2029年完工、五股交流道增設北入北出匝道預計2027年10月完工，與淡北道路2029年6月完工等，相關工程費用達514億元。

鍾也說，淡江大橋將是國際旅客進入國門前看到的第一個城市地標，讓桃園機場與新北連結更緊密，交通局規畫2條快速公車及1條淡水八里觀光公車，透過大橋優勢，串聯淡水、八里、板橋與桃園機場等主要生活圈，讓民眾通勤、通學、出遊更便利。

新北陳姓女子住淡水，每天開車到板橋上班，她說，「淡水一向被新北人視為遠得要命的地方」，塞車是硬傷，期待聯外交通強化後，不管是開車或搭大眾運輸能節省通勤時間。

鍾鳴時說，新北YouBike公共自行車系統將在10月達成1500站及3億騎乘人次，每天使用量創13萬次新高，淡江大橋串起美麗的新北海岸線，橋上預留專用自行車道，市府將持續優化YouBike公共自行車租賃服務，深入山區、濱海與原鄉部落。

市長侯友宜預告，今年跨年焰火將擴大舉辦，在八里、淡水兩端施放。市府找來法國知名的焰火設計團隊，主題是萬河之河，總計施放超過4萬發。

北市修正樹保條例 新增暫受保護機制

北市沒有「暫定受保護樹木」機制，為避免老樹在認定是否為受保護過程的「空窗期」遭砍伐，北市修正樹保自治條例，明定遇有緊急情...

列冊街友減少 報案數卻增加 北市府加強縣市通報防黑數

北市近年列冊街友數減少，但警察局通報案卻不斷增加，且可能隱藏黑數，議員籲落實安置，並與新北等跨縣市合作，長遠解決街友問題...

淡水往「桃園機場快線」快不了 擬減少站點

淡江大橋即將通車，新北規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水－八里觀光公車路線」，日前規畫路線出爐，機場...

迎淡江大橋通車 砸514億完善新北路網

淡江大橋預計明年5月通車，市府與中央單位整合國道、快速道路系統，投入514億元打造完善路網，並規畫微型轉運站、快速公車、...

北市普發2萬現金恐泡湯…市府考量財劃法未定案 還要先處理公共建設

中央將普發1萬元最快11月可以拿到，地方縣市也喊出要「還稅於民」，北市藍綠黨團提案要普發現金。市長蔣萬安今天到民進黨團針...

豪雨襲北海岸陳偉杰關心災情 朱惕之：雨集中汐止、平溪

受到東北季風及低氣壓影響，北部及東北部地區連日豪雨不斷，新北市多處地區傳出災情。國民黨新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時，...

