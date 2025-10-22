北市普發2萬現金恐泡湯…市府考量財劃法未定案 還要先處理公共建設

中央將普發1萬元最快11月可以拿到，地方縣市也喊出要「還稅於民」，北市藍綠黨團提案要普發現金。市長蔣萬安今天到民進黨團針對重大法議案報告，對於是否普發現金，市府考量到財畫法尚未定案，款項可能還是要先處理公共建設。議員呼籲待行政院有確定版本後，市府應再次提出相關財政收支。

北市財政局先前也曾回應，普發現金目前研議中，初估發多少還要再試算，基本上會兼顧財政紀律原則審慎評估。

議員許淑華轉述會議內容指出，市府態度由於立法院對於財畫法修法還有變數，中央統籌款如何分配還不確定，因此市府財源目前還有很大問題，可能還是要先去處理公共建設，包含捷運、校舍改建等，這部分黨團議員也都能接受。

許淑華提醒，當初蔣萬安態度一直要求中央要普發現金，態度與現在完全不同，當時中央也講說有很多公共建設需要補助，多出來的錢可分給地方，但民意希望普發現金，最後也順應民意，相對的就會對財政造成很大衝擊，中央跟地方應共同解決，奉勸國會未來處理這些議案樣好好審議，不要造成大家還要善後，盼接下來行政院版本出來後，大家心平氣和好好討論。

許淑華也說，現階段應放下政黨意識來處理，至於台北市會不會發放現金，看起來應該是不會，蔣萬安看起來也不願談這件事，但財政局所提的財畫法資料及內容，目前都還沒定案，黨團認為數據不客觀已退回，等行政院版本定案後，請市府再給一個真正明確數據，大家再坐下來討論。