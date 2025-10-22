快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

聽新聞
0:00 / 0:00

北市普發2萬現金恐泡湯…市府考量財劃法未定案 還要先處理公共建設

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右二）中午前往台北市議會民進黨團，說明台北市政府重大法議案。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右二）中午前往台北市議會民進黨團，說明台北市政府重大法議案。記者曾學仁／攝影

中央將普發1萬元最快11月可以拿到，地方縣市也喊出要「還稅於民」，北市藍綠黨團提案要普發現金。市長蔣萬安今天到民進黨團針對重大法議案報告，對於是否普發現金，市府考量到財畫法尚未定案，款項可能還是要先處理公共建設。議員呼籲待行政院有確定版本後，市府應再次提出相關財政收支。

北市財政局先前也曾回應，普發現金目前研議中，初估發多少還要再試算，基本上會兼顧財政紀律原則審慎評估。

議員許淑華轉述會議內容指出，市府態度由於立法院對於財畫法修法還有變數，中央統籌款如何分配還不確定，因此市府財源目前還有很大問題，可能還是要先去處理公共建設，包含捷運、校舍改建等，這部分黨團議員也都能接受。

許淑華提醒，當初蔣萬安態度一直要求中央要普發現金，態度與現在完全不同，當時中央也講說有很多公共建設需要補助，多出來的錢可分給地方，但民意希望普發現金，最後也順應民意，相對的就會對財政造成很大衝擊，中央跟地方應共同解決，奉勸國會未來處理這些議案樣好好審議，不要造成大家還要善後，盼接下來行政院版本出來後，大家心平氣和好好討論。

許淑華也說，現階段應放下政黨意識來處理，至於台北市會不會發放現金，看起來應該是不會，蔣萬安看起來也不願談這件事，但財政局所提的財畫法資料及內容，目前都還沒定案，黨團認為數據不客觀已退回，等行政院版本定案後，請市府再給一個真正明確數據，大家再坐下來討論。

行政院 發現金 財政

延伸閱讀

南投軌道長期靠台中？縣長許淑華規劃短中長三階段交通藍圖

赴民進黨團報告聚焦兩大案 議員狠酸蔣萬安「不做事是最好幫忙」

台北市今上班課…網友8千多留言灌爆臉書 蔣萬安說話了

6縣市估雨量達停班課 網湧蔣萬安臉書敲碗：外面好可怕

相關新聞

北市普發2萬現金恐泡湯…市府考量財劃法未定案 還要先處理公共建設

中央將普發1萬元最快11月可以拿到，地方縣市也喊出要「還稅於民」，北市藍綠黨團提案要普發現金。市長蔣萬安今天到民進黨團針...

豪雨襲北海岸陳偉杰關心災情 朱惕之：雨集中汐止、平溪

受到東北季風及低氣壓影響，北部及東北部地區連日豪雨不斷，新北市多處地區傳出災情。國民黨新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時，...

北市府修樹保條例 議會初審認定時程不明被暫擱

台北市區老樹常因竄根等釀紛爭，市府因應實務，修正樹木保護自治條例草案今天送議會法規會討論，議員對受保護樹木認定程序時程不...

雙北豪雨釀災…土石崩落住戶預防性撤離 蔣萬安說話了

東北季風及低氣壓影響，雙北帶來驚人雨量，文山區景華街昨晚出現土石流狀況，而位於公館寶藏巖昨晚9時接到市民通報住處後方擋土...

北市新增「暫定受保護樹木」機制 議員要求再明定「緊急情況」

北市議會法規會上午審查北市樹保自治條例修正案，因北市沒有「暫定受保護樹木」機制，為避免老樹在認定是否為受保護過程中遭砍伐...

芥菜種會啟動「照顧者學校」 陪伴家庭重拾力量與希望

面對少子化與高齡化交錯的時代，根據國發會預估，到了2070年，每位青壯年將需扶養一位老幼人口，家庭照顧責任將前所未有地沉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。