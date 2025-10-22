快訊

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

豪雨襲北海岸陳偉杰關心災情 朱惕之：雨集中汐止、平溪

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳偉杰今天要求各局處通盤檢討防災應變作為。圖／摘自新北市議會網路直播頻道
新北市議員陳偉杰今天要求各局處通盤檢討防災應變作為。圖／摘自新北市議會網路直播頻道

受到東北季風及低氣壓影響，北部及東北部地區連日豪雨不斷，新北市多處地區傳出災情。國民黨新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時，要求市府各局處通盤檢討防災應變作為，並即時掌握淡水及北海岸地區的災情狀況。並提到淡水坪頂路出現邊坡坍塌現象，要求市府儘速派員勘查，排除潛在安全疑慮，確保民眾通行安全。

陳偉杰表示，近日雨勢持續不歇，山區及沿海地區應加強監測高風險路段，並提前部署防災應變措施，以降低災害發生機率。針對農業受損情形，他也要求新北市農業局盡速調查淡水、三芝、石門等北海岸地區的農損狀況，協助受災農民申報補助，減輕損失，同時呼籲市府主動整合各項資源，讓災後復原工作能夠盡快推動。

副市長朱惕之回應，目前新北市降雨最多的地區為汐止五指山及平溪山區，由於全市約有七成屬山坡地，豪雨導致土壤含水量過高、凝聚力不足，各單位已針對相關地區積極搶修與排除災情。

工務局表示，針對淡水坪頂路的坍塌情況，除已清理路面外，也將加強布設砂包防護，並確認現場並無立即性危險。農業局指出，近日新北地區先前受高溫缺水影響，目前需待天氣放晴後，才能進一步確認農作物實際受損狀況。

水利局則回應，轄內各主要溪流皆已持續監測警戒水位，並會加強對民眾的安全告知與防災宣導。交通局也表示，雨天行車風險高，已指示交通大隊強化路口管制與巡查工作，全力維護市民交通安全。

淡水 豪雨

延伸閱讀

淡水「桃園機場快線」被批太慢 擬減少站點因應

興仁國小「寰宇夢想遊具」啟用 結合淡江大橋意象打造嶄新遊戲場

淡水沙崙海水浴場能否開放？ 海象調查結果出爐水域有中高度危險

關渡新橋3方案費用高達60億 新北擬增1新方案可省20億

相關新聞

北市普發2萬現金恐泡湯…市府考量財劃法未定案 還要先處理公共建設

中央將普發1萬元最快11月可以拿到，地方縣市也喊出要「還稅於民」，北市藍綠黨團提案要普發現金。市長蔣萬安今天到民進黨團針...

豪雨襲北海岸陳偉杰關心災情 朱惕之：雨集中汐止、平溪

受到東北季風及低氣壓影響，北部及東北部地區連日豪雨不斷，新北市多處地區傳出災情。國民黨新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時，...

北市府修樹保條例 議會初審認定時程不明被暫擱

台北市區老樹常因竄根等釀紛爭，市府因應實務，修正樹木保護自治條例草案今天送議會法規會討論，議員對受保護樹木認定程序時程不...

雙北豪雨釀災…土石崩落住戶預防性撤離 蔣萬安說話了

東北季風及低氣壓影響，雙北帶來驚人雨量，文山區景華街昨晚出現土石流狀況，而位於公館寶藏巖昨晚9時接到市民通報住處後方擋土...

北市新增「暫定受保護樹木」機制 議員要求再明定「緊急情況」

北市議會法規會上午審查北市樹保自治條例修正案，因北市沒有「暫定受保護樹木」機制，為避免老樹在認定是否為受保護過程中遭砍伐...

芥菜種會啟動「照顧者學校」 陪伴家庭重拾力量與希望

面對少子化與高齡化交錯的時代，根據國發會預估，到了2070年，每位青壯年將需扶養一位老幼人口，家庭照顧責任將前所未有地沉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。