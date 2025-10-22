豪雨襲北海岸陳偉杰關心災情 朱惕之：雨集中汐止、平溪

受到東北季風及低氣壓影響，北部及東北部地區連日豪雨不斷，新北市多處地區傳出災情。國民黨新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時，要求市府各局處通盤檢討防災應變作為，並即時掌握淡水及北海岸地區的災情狀況。並提到淡水坪頂路出現邊坡坍塌現象，要求市府儘速派員勘查，排除潛在安全疑慮，確保民眾通行安全。

陳偉杰表示，近日雨勢持續不歇，山區及沿海地區應加強監測高風險路段，並提前部署防災應變措施，以降低災害發生機率。針對農業受損情形，他也要求新北市農業局盡速調查淡水、三芝、石門等北海岸地區的農損狀況，協助受災農民申報補助，減輕損失，同時呼籲市府主動整合各項資源，讓災後復原工作能夠盡快推動。

副市長朱惕之回應，目前新北市降雨最多的地區為汐止五指山及平溪山區，由於全市約有七成屬山坡地，豪雨導致土壤含水量過高、凝聚力不足，各單位已針對相關地區積極搶修與排除災情。

工務局表示，針對淡水坪頂路的坍塌情況，除已清理路面外，也將加強布設砂包防護，並確認現場並無立即性危險。農業局指出，近日新北地區先前受高溫缺水影響，目前需待天氣放晴後，才能進一步確認農作物實際受損狀況。

水利局則回應，轄內各主要溪流皆已持續監測警戒水位，並會加強對民眾的安全告知與防災宣導。交通局也表示，雨天行車風險高，已指示交通大隊強化路口管制與巡查工作，全力維護市民交通安全。