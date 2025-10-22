雙北豪雨釀災…土石崩落住戶預防性撤離 蔣萬安說話了
東北季風及低氣壓影響，雙北帶來驚人雨量，文山區景華街昨晚出現土石流狀況，而位於公館寶藏巖昨晚9時接到市民通報住處後方擋土牆崩塌，也讓民眾擔心連日大雨恐有安全疑慮，市長蔣萬安表示，目前持續關注狀況，也跟氣象團隊持續掌握整個風雨情勢。
文山區景華街128巷山坡，昨晚有居民報案指邊坡土石持續滑落，消防隊趕抵見土石滑落有擴大情形，市政府大地工程處及警方也到場處理，發現土石有持續崩落跡象，緊急疏散附近住戶。
蔣萬安今赴議會與民進黨團進行重大法議案報告，被媒體問到目前狀況，他表示，昨晚就接獲通報文山區雨勢較大有土石流情形，就即刻指示將住戶撤離，目前也持續關注狀況，也會跟氣象團隊持續保持聯繫，了解整個風雨情勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言