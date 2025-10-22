快訊

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

雙北豪雨釀災…土石崩落住戶預防性撤離 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
東北季風及低氣壓影響，雙北帶來驚人雨量，文山區景華街昨晚出現土石流狀況，而位於公館寶藏巖昨晚9時接到市民通報住處後方擋土牆崩塌，蔣萬安表示會持續與團隊關注天氣狀況。記者洪子凱／攝影
東北季風及低氣壓影響，雙北帶來驚人雨量，文山區景華街昨晚出現土石流狀況，而位於公館寶藏巖昨晚9時接到市民通報住處後方擋土牆崩塌，蔣萬安表示會持續與團隊關注天氣狀況。記者洪子凱／攝影

東北季風及低氣壓影響，雙北帶來驚人雨量，文山區景華街昨晚出現土石流狀況，而位於公館寶藏巖昨晚9時接到市民通報住處後方擋土牆崩塌，也讓民眾擔心連日大雨恐有安全疑慮，市長蔣萬安表示，目前持續關注狀況，也跟氣象團隊持續掌握整個風雨情勢。

文山區景華街128巷山坡，昨晚有居民報案指邊坡土石持續滑落，消防隊趕抵見土石滑落有擴大情形，市政府大地工程處及警方也到場處理，發現土石有持續崩落跡象，緊急疏散附近住戶

蔣萬安今赴議會與民進黨團進行重大法議案報告，被媒體問到目前狀況，他表示，昨晚就接獲通報文山區雨勢較大有土石流情形，就即刻指示將住戶撤離，目前也持續關注狀況，也會跟氣象團隊持續保持聯繫，了解整個風雨情勢。

住戶 土石流 團隊

延伸閱讀

赴民進黨團報告聚焦兩大案 議員狠酸蔣萬安「不做事是最好幫忙」

北市寶藏巖地區防土隔板崩塌 市府急撤離1戶4人

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

台北市今上班課…網友8千多留言灌爆臉書 蔣萬安說話了

相關新聞

北市新增「暫定受保護樹木」機制 議員要求再明定「緊急情況」

北市議會法規會上午審查北市樹保自治條例修正案，因北市沒有「暫定受保護樹木」機制，為避免老樹在認定是否為受保護過程中遭砍伐...

第七屆跨性別遊行周五晚間登場 警公布交管路線圖

2025第7屆台灣跨性別遊行「跨越成見照亮多元」集會遊行活動，24日傍晚6時起至晚間10時在台北市舉行，台北市警方規劃交...

雙北豪雨釀災…土石崩落住戶預防性撤離 蔣萬安說話了

東北季風及低氣壓影響，雙北帶來驚人雨量，文山區景華街昨晚出現土石流狀況，而位於公館寶藏巖昨晚9時接到市民通報住處後方擋土...

芥菜種會啟動「照顧者學校」 陪伴家庭重拾力量與希望

面對少子化與高齡化交錯的時代，根據國發會預估，到了2070年，每位青壯年將需扶養一位老幼人口，家庭照顧責任將前所未有地沉...

淡水「桃園機場快線」被批太慢 擬減少站點因應

淡江大橋即將通車，新北市規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」，不過日前規畫路線出爐...

赴民進黨團報告聚焦兩大案 議員狠酸蔣萬安「不做事是最好幫忙」

議會近日開議，台北市長蔣萬安今中午赴民進黨團針對重大法議案報告，開場由民進黨團三長、蔣萬安分別說明後隨即進入閉門會議，會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。